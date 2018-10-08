Треть наших читателей не удовлетворена зарплатой или, наоборот, ненавидит свою работу, но ходят на нее из-за денег. Все хотят изменить ситуацию, но немногие решаются на это. Что делать со страхами перед возможной сменой работы и к кому обращаться за помощью, разбирались вместе с психологом и коучем, экспертом в области личной эффективности, трудового законодательства, карьерного консультирования и рекрутмента персонала Анной Желобановой.
Это очень распространенная проблема, особенно для людей после тридцати. Из-за нестабильности на рынке труда и психологических проблем люди боятся перемен. Что если я не потяну новую работу? Будет ли на новом месте лучше, чем сейчас? Как меня примут новые коллеги? Все это — страх перед неизвестностью.
Нет, есть и объективные причины. Во-первых, это возраст. Чем вы старше, тем сложней найти подходящую работу. Многие работодатели устанавливают негласные возрастные ограничения для новых сотрудников.
Во-вторых, не самая благоприятная экономическая обстановка в стране. Даже в стабильных российских, да и иностранных компаниях может начаться оптимизация, которая в первую очередь затронет численность персонала.
В-третьих, имеющиеся обязательства: необходимость обслуживать кредиты, недостроенная дача, невозможность ездить на работу далеко от дома и так далее. Вы в постоянном напряжении — уйду на другую работу, а вдруг не срастется, что тогда делать?
Люди просто психологически боятся перемен, эти проблемы чаще всего родом из детства. Человеку с детства внушали — родители, бабушка, учителя, — что не надо высовываться. Будь как все, лучше работать на постоянном, стабильном месте, чем пойти в неизвестность, — а вдруг у тебя не получится? И руководителем не иди — слишком большая ответственность и много нервов. Работай тихо бухгалтером до пенсии, хотя бы будет стабильность.
Обычно это люди, которыми с детства руководили и контролировали, которые всегда были исполнителями, они не привыкли вообще ставить себе какие-то цели. Разве что мечтают о лучшей жизни.
Зачастую они ненавидят свою работу, ходят туда только ради денег, морально себя убивают, у них вылезают всякие психосоматические заболевания. Но до последнего боятся изменить эту ситуацию.
Можно. Это зависит от человека и конкретной проблемы. Иногда жизненная ситуация меняется, и всё налаживается само собой. Например, вы временно работаете рядом с домом за маленькую зарплату по семейным причинам. Рано или поздно семейные проблемы решатся, и вы найдете другую работу.
Или же вы не сдаетесь и упорно ищете подходящий вариант. Это реально, если вы привыкли ставить цели и их достигать.
«Например, у меня была женщина, которая потеряла работу в 39 лет, — рассказывает Анна Желобанова. — Почти год просилась на любую работу, но никуда не брали из-за возраста. В итоге она нашла инвестора и открыла ломбард, потом открыла сеть по продаже канцелярских товаров. Это пример человека, который без психологов и коучей трансформировал себя из состояния плачущего неудачника, которого никуда не берут, поставила цель и достигла её. Но далеко не каждый это может».
Обратиться к специалистам: к психологу или коучу. Коуч — это консультант и тренер личностного роста в одном лице. Он поможет человеку сформулировать его цели, и при совместной работе контролирует их достижения. Психолог поможет разобраться в причинах проблем, побороть страхи, обрести уверенность в себе.
Например, Анна Желобанова — психолог и коуч в одном лице. Кроме психологической помощи и коучинга она оказывает и карьерную консультацию: какие есть предложения на рынке, примерные зарплаты, куда можно устроиться быстро, какими интернет-ресурсами пользоваться, как писать сопроводительные письма, как лучше выстроить резюме. Даже можно отрепетировать собеседование и на русском, и на английском, если надо.
Повышение самооценки и, в конечном счете, заряд энергии для движения к цели и изменения мышления. Обычно помимо главной цели — найти работу, — человек начинает меняться.
Достижение любой цели вызывает прилив благодарности к самому себе. И через эту цепочку вроде бы не связанной с главной задачей действий у человека формируется мышление победителя. Самооценка повышается автоматически. Это могут быть любые бытовые дела — хоть разборка шкафа, десятилетиями стоявшего неразобранным.
Бывает и так, что человек живет не своей жизнью. Родители ему говорили: «Ты должен окончить институт и выучиться на врача». А он с детства хотел стать автогонщиком. Так и живет. И у него ничего не получается, потому что в его голове противоречиями между истинными желаниями и вынужденной жизнью. Коуч или психолог помогает справиться с этим, отсечь ложные установки и убеждения.
Это очень индивидуально. В среднем пять двухчасовых встреч (личных или по скайпу) плюс постоянное общение и контроль в достижении промежуточных целей.
Предполагается взаимная работа: специалист дает домашние задания, регулярно общается по скайпу или WhatsApp, проверяет реперные точки: что сделано, что не сделано. Если не сделано — почему? Чтобы увидеть какой-то прогресс должно пройти месяца три.
При этом главная цель может измениться. Например, вы пришли с запросом на карьерный рост, а потом поняли, что хотите заниматься чем-то другим. Такое происходит при проработке отношений в семье, например.
«Ко мне пришла женщина, у которой развалился бизнес, — рассказывает Анна Желобанова. — В процессе нашего общения она вспомнила, что с детства хотела танцевать, а мама её всегда высмеивала: „Да куда тебе танцевать? Ты неуклюжая. Ничего у тебя не получится“. В итоге она пошла на танцы, куда берут всех. Параллельно проработала свои детские обиды: на сестру, на мать, на родственников. И параллельно же сама, без меня, запустила инфобизнес с консультациями. То есть, мы докопались до источника её неудач, а дальше она сама уже все сделала».
По-разному. В среднем — 1500 рублей за час. Это индивидуальная работа, а есть еще групповая, там дешевле. Например, курс Анны Желобановой «Достигаем цели во что бы то ни стало» состоит из четырех занятий. Это выбор цели, ниши, работа над достижением целей, над собой — как себя преподнести, как не бояться выступать, брать на себя ответственность. Курс стоит 8000 тысяч рублей, одно двухчасовое занятие — 2000 рублей.
18 октября в 18:00 в коворкинге «Старт Химки» (Химки, улица Союзная, дом 3, рядом с ж/д станцией Химки) пройдет офф-лайн семинар Анны Желобановой «Как решиться поменять работу и начать больше зарабатывать?!».
Промокод «Зеленоград.ру» дает скидку 50% на этот семинар. Итоговая стоимость — 500 рублей. Записывайтесь по телефону 8(925)285-27-89 (whatsapp, viber), в фейсбуке, инстаграме или по скайпу annazhel2. Сайт psyspec.ru.
Надо понимать, что тренинги и консультации не дадут стопроцентной гарантии, это не волшебная таблетка, ее не существует. Есть ежедневные, шаг за шагом, действия к своей — именно своей — цели. Тогда придет успех. Моментального обогащения нет — только если вам кто-то оставит наследство.
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