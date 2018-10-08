Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Я хочу больше зарабатывать, но боюсь сменить работу. Что делать? 08.10.2018 ZELENOGRAD.RU партнерский материал

Треть наших читателей не удовлетворена зарплатой или, наоборот, ненавидит свою работу, но ходят на нее из-за денег. Все хотят изменить ситуацию, но немногие решаются на это. Что делать со страхами перед возможной сменой работы и к кому обращаться за помощью, разбирались вместе с психологом и коучем, экспертом в области личной эффективности, трудового законодательства, карьерного консультирования и рекрутмента персонала Анной Желобановой.

Чего здесь вообще бояться?

Это очень распространенная проблема, особенно для людей после тридцати. Из-за нестабильности на рынке труда и психологических проблем люди боятся перемен. Что если я не потяну новую работу? Будет ли на новом месте лучше, чем сейчас? Как меня примут новые коллеги? Все это — страх перед неизвестностью.

Проблема всегда во мне?

Нет, есть и объективные причины. Во-первых, это возраст. Чем вы старше, тем сложней найти подходящую работу. Многие работодатели устанавливают негласные возрастные ограничения для новых сотрудников.

Во-вторых, не самая благоприятная экономическая обстановка в стране. Даже в стабильных российских, да и иностранных компаниях может начаться оптимизация, которая в первую очередь затронет численность персонала.

В-третьих, имеющиеся обязательства: необходимость обслуживать кредиты, недостроенная дача, невозможность ездить на работу далеко от дома и так далее. Вы в постоянном напряжении — уйду на другую работу, а вдруг не срастется, что тогда делать?

Перемены никто не любит, но я страхам особо не подвержен

Люди просто психологически боятся перемен, эти проблемы чаще всего родом из детства. Человеку с детства внушали — родители, бабушка, учителя, — что не надо высовываться. Будь как все, лучше работать на постоянном, стабильном месте, чем пойти в неизвестность, — а вдруг у тебя не получится? И руководителем не иди — слишком большая ответственность и много нервов. Работай тихо бухгалтером до пенсии, хотя бы будет стабильность.

Обычно это люди, которыми с детства руководили и контролировали, которые всегда были исполнителями, они не привыкли вообще ставить себе какие-то цели. Разве что мечтают о лучшей жизни.

Зачастую они ненавидят свою работу, ходят туда только ради денег, морально себя убивают, у них вылезают всякие психосоматические заболевания. Но до последнего боятся изменить эту ситуацию.

И что с этим делать? Можно справиться самому?

Можно. Это зависит от человека и конкретной проблемы. Иногда жизненная ситуация меняется, и всё налаживается само собой. Например, вы временно работаете рядом с домом за маленькую зарплату по семейным причинам. Рано или поздно семейные проблемы решатся, и вы найдете другую работу.

Или же вы не сдаетесь и упорно ищете подходящий вариант. Это реально, если вы привыкли ставить цели и их достигать.

«Например, у меня была женщина, которая потеряла работу в 39 лет, — рассказывает Анна Желобанова. — Почти год просилась на любую работу, но никуда не брали из-за возраста. В итоге она нашла инвестора и открыла ломбард, потом открыла сеть по продаже канцелярских товаров. Это пример человека, который без психологов и коучей трансформировал себя из состояния плачущего неудачника, которого никуда не берут, поставила цель и достигла её. Но далеко не каждый это может».

Такое упорство не про меня. Какие еще есть варианты?

Обратиться к специалистам: к психологу или коучу. Коуч — это консультант и тренер личностного роста в одном лице. Он поможет человеку сформулировать его цели, и при совместной работе контролирует их достижения. Психолог поможет разобраться в причинах проблем, побороть страхи, обрести уверенность в себе.

Например, Анна Желобанова — психолог и коуч в одном лице. Кроме психологической помощи и коучинга она оказывает и карьерную консультацию: какие есть предложения на рынке, примерные зарплаты, куда можно устроиться быстро, какими интернет-ресурсами пользоваться, как писать сопроводительные письма, как лучше выстроить резюме. Даже можно отрепетировать собеседование и на русском, и на английском, если надо.

Что даст обращение к специалисту?

Повышение самооценки и, в конечном счете, заряд энергии для движения к цели и изменения мышления. Обычно помимо главной цели — найти работу, — человек начинает меняться.

Достижение любой цели вызывает прилив благодарности к самому себе. И через эту цепочку вроде бы не связанной с главной задачей действий у человека формируется мышление победителя. Самооценка повышается автоматически. Это могут быть любые бытовые дела — хоть разборка шкафа, десятилетиями стоявшего неразобранным.

Бывает и так, что человек живет не своей жизнью. Родители ему говорили: «Ты должен окончить институт и выучиться на врача». А он с детства хотел стать автогонщиком. Так и живет. И у него ничего не получается, потому что в его голове противоречиями между истинными желаниями и вынужденной жизнью. Коуч или психолог помогает справиться с этим, отсечь ложные установки и убеждения.

Сколько времени понадобится для достижения результата?

Это очень индивидуально. В среднем пять двухчасовых встреч (личных или по скайпу) плюс постоянное общение и контроль в достижении промежуточных целей.

Предполагается взаимная работа: специалист дает домашние задания, регулярно общается по скайпу или WhatsApp, проверяет реперные точки: что сделано, что не сделано. Если не сделано — почему? Чтобы увидеть какой-то прогресс должно пройти месяца три.

При этом главная цель может измениться. Например, вы пришли с запросом на карьерный рост, а потом поняли, что хотите заниматься чем-то другим. Такое происходит при проработке отношений в семье, например.

«Ко мне пришла женщина, у которой развалился бизнес, — рассказывает Анна Желобанова. — В процессе нашего общения она вспомнила, что с детства хотела танцевать, а мама её всегда высмеивала: „Да куда тебе танцевать? Ты неуклюжая. Ничего у тебя не получится“. В итоге она пошла на танцы, куда берут всех. Параллельно проработала свои детские обиды: на сестру, на мать, на родственников. И параллельно же сама, без меня, запустила инфобизнес с консультациями. То есть, мы докопались до источника её неудач, а дальше она сама уже все сделала».

Сколько стоит работа с психологом или коучем?

По-разному. В среднем — 1500 рублей за час. Это индивидуальная работа, а есть еще групповая, там дешевле. Например, курс Анны Желобановой «Достигаем цели во что бы то ни стало» состоит из четырех занятий. Это выбор цели, ниши, работа над достижением целей, над собой — как себя преподнести, как не бояться выступать, брать на себя ответственность. Курс стоит 8000 тысяч рублей, одно двухчасовое занятие — 2000 рублей.

18 октября в 18:00 в коворкинге «Старт Химки» (Химки, улица Союзная, дом 3, рядом с ж/д станцией Химки) пройдет офф-лайн семинар Анны Желобановой «Как решиться поменять работу и начать больше зарабатывать?!».

Промокод «Зеленоград.ру» дает скидку 50% на этот семинар. Итоговая стоимость — 500 рублей. Записывайтесь по телефону 8(925)285-27-89 (whatsapp, viber), в фейсбуке, инстаграме или по скайпу annazhel2. Сайт psyspec.ru.

Надо понимать, что тренинги и консультации не дадут стопроцентной гарантии, это не волшебная таблетка, ее не существует. Есть ежедневные, шаг за шагом, действия к своей — именно своей — цели. Тогда придет успех. Моментального обогащения нет — только если вам кто-то оставит наследство.

 Реклама
Завершается снос крюковского вещевого рынка
День учителя школа 853 отметила днём самоуправления — уроки в классах вели старшеклассники Новости
Гастрономический фестиваль «Золотая осень» — последние два дня на Площади Юности
Лекции и мастер-классы для школьников в МИЭТе по субботам. Расписание
Спектакль «Лис Улисс и Дух зимы» — 7 октября ДЮТЦ «Ведогонь» (6+)
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
Школа красоты и светского воспитания General Models начинает набор на новый учебный год Объявления
Кофейня «Старбакс» откроется в «Зеленопарке»
«Автодор» предупредил о запрете остановки на платной дороге М-11. И что теперь делать?
Укол зонтиком. Рыба с человечьими зубами — самые смешные происшествия недели
Воскресные филармонические концерты — в музыкальной школе на Панфиловском
Пассажиров на Ленинградском вокзале разведут по уровням: посадка через верх, выход через низ
В «СТО Зеленоград» — рассрочка на сервисное обслуживание авто и бесплатная замена моторного масла Agip Объявления
Курсы ЕГЭ и ОГЭ в Зеленограде. Профориентация и помощь в поступлении на бюджет Объявления
«Ласточке» исполнилось три года. Почему слова Собянина о «наземном метро в Зеленоград» оказались неправдой
Я хочу поставить лавочку у подъезда, как это сделать? А как её потом убрать?
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Водителей без полиса ОСАГО начнут ловить с помощью камер с ноября
Для пассажиров электричек разработают проход через турникеты с помощью сканирования лиц
Десять удивительных фактов о магазине «Подружки-рукодельницы» от его хозяек Партнерский материал
Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье
Беспроводное электричество для «сердечного насоса». Как ученые МИЭТа решают проблему подзарядки медицинских имплантатов
Строительство турникетов на станции Крюково возобновится в октябре. Включат их к весне или раньше
После включения отопления из крана потекла ржавая вода. Что происходит?
Как убирать листву во дворах, жители решают на голосовании. Что с ним не так?
Ваши завтраки обеды и ужины — уже приготовлены в правильной кулинарии «Парим-Варим». Закажите их и доставку Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Ипотека, рассрочка. Объявления
Место, где хранят время. Поселку Менделеево — 70 лет
«Твёрдо верю в подъём». К столетнему юбилею Геннадия Гуськова — одного из «отцов» зеленоградской микроэлектроники
Избраны новые главы Андреевки и Менделеево. И сразу резкие решения
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Беспилотные электрички начнут тестировать в Москве в 2019 году Это позволит чаще пускать поезда
«У нас атмосфера не вымученной, а искренней доброжелательности». Как устроиться на работу в студию красоты Purple
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
«Не замерз и успел на последнюю электричку». Как зеленоградца Дениса Еремина задержали на митинге против пенсионной реформы
Открылся долгожданный продуктовый магазин в глубине 9 микрорайона
На месте спорной стройки в 15 микрорайоне сделали опись деревьев. Власти работают над отменой строительства ресторана
Мануальный терапевт Андрей Громницкий об оптимальном двигательном стереотипе человека
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
Шашлыки, пыль, ведро с цементом и грузовики на тротуаре: какие нарушения можно найти на стройке в 3 микрорайоне
Межпозвоночная грыжа: терпеть или лечить? Рассказывает врач-хирург, рентгенолог «МРТ Эксперт Зеленоград» Кристина Орлова
«Рисковать своим здоровьем не надо». Тренер по лыжным гонкам Павел Елисеев о воспитании чемпиона и наборе в бесплатную секцию
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
Что уже сейчас надо делать школьнику, который решил поступить в ведущий вуз страны? Отвечает проректор МИЭТ Дмитрий Коваленко
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама