Проблема всегда во мне?

Нет, есть и объективные причины. Во-первых, это возраст. Чем вы старше, тем сложней найти подходящую работу. Многие работодатели устанавливают негласные возрастные ограничения для новых сотрудников.

Во-вторых, не самая благоприятная экономическая обстановка в стране. Даже в стабильных российских, да и иностранных компаниях может начаться оптимизация, которая в первую очередь затронет численность персонала.

В-третьих, имеющиеся обязательства: необходимость обслуживать кредиты, недостроенная дача, невозможность ездить на работу далеко от дома и так далее. Вы в постоянном напряжении — уйду на другую работу, а вдруг не срастется, что тогда делать?