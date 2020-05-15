Правда, что через мусор можно заразиться коронавирусом? Отвечаем на опасение Роспотребнадзора 15.05.2020 ZELENOGRAD.RU

После рекомендации Роспотребнадзора приостановить раздельный сбор мусора из-за опасности заражения, выяснили, насколько бытовые и медицинские отходы в условиях эпидемии могут стать разносчиками вируса.

Рекомендация Роспотребнадзора основана на том, что часть мусора выкидывали больные ковид-19, а значит, работающие на сортировке и переработке отходов люди, тоже могут заразиться при контакте с таким мусором. Но официальных распоряжений о приостановке раздельного сбора мусора ведомство пока не давало.

В условиях эпидемии все сотрудники работают в масках, одноразовых перчатках, пользуются гигиеническими салфетками, говорят в «МСК-НТ». Кроме того, антисептиками дезинфицируют мусорные контейнеры, мусоровозы, рабочие места водителей, грузчиков, сотрудников на линиях обработки вторсырья. На сортировке мусора работает 70 человек в две смены, как и до коронавируса. Новые меры санитарной безопасности и контроль на местах позволяют работать безопасно, отметили в компании.

Также тревогу санитарного ведомства и экоактивистов вызывают попадающие в общий мусор маски и прочие средства индивидуальной защиты зараженных людей. В домашних условиях Роспотребнадзор рекомендует использованную маску положить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.

Но многие этого не делают — маски лежат в уличных контейнерах для смешанных отходов и отправляются на полигоны. На это уходит около двух дней, пояснили в «РТ-Инвест» (крупнейший мусорный оператор Подмосковья). Со свалок вирус может распространяться с ветром или птицами, которые разносят мусор, заявил специалист. Но в «ЭкоЛайне» и «МКМ-Логистике» (московские мусорные операторы) на это возразили: весь мусор, который попадает на полигон, уплотняют и изолируют, поэтому ни ветер, ни животные не грозят распространением зараженных частиц.

В апреле губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину создать нового регионального оператора, который будет специализироваться исключительно на сборе медицинских и биологических отходов. Для этого необходимо дополнить действующее законодательство, регулирующее обращение с отходами (закон № 89 «Об отходах производства и потребления»). Полномочиями по сбору медицинских отходов в период эпидемий Воробьев предложил наделить государственные ветеринарные службы, сообщает РБК. Сейчас медицинские учреждения проводят тендеры на их вывоз. «Приходят организации со странными лицензиями, и куда потом денется этот мусор, никому не понятно», — констатировал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

И ещё

С момента введения карантина изменился состав мусора: стало ощутимо больше «мокрых» (пищевых) отходов, а вот тары, картона, пластика («сухого» мусора) намного меньше. В «МСК-НТ» это связывают с тем, что люди просто стали меньше покупать промышленных товаров.

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Метки:
коронавирус, вывоз и утилизация мусора, раздельный сбор, роспотребнадзор
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