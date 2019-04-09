За работу наружного освещения в Москве отвечает «Объединенная энергетическая компания». Там сообщили, что иногда в фонарях приходится менять перегоревшие лампы или делать другой текущий ремонт. Чтобы проверить результаты ремонта, разрешено днем включать освещение, но не более чем на 15 минут.

Так что, если вы увидели фонари, которые горят днём, не возмущайтесь — всё идёт по плану.