Ремонт первого перехода — с лестницей — начался еще в конце прошлого года, второй начали ремонтировать позже, перекрыв половину моста для пешеходов. На обоих мостах ремонтируют гидроизоляцию, меняют дорожное покрытие, очищают сооружения пескоструйным аппаратом. Бетонные поверхности и парапеты будут облицованы гранитом. Существующий гранит на подпорных стенах сохранят, сообщили Zelenograd.ru в ГБУ «Гормост (учреждение обслуживает московские мосты, подземные тоннели и фонтаны).

Завершить работы планируется 25 августа. Это не капитальный, а текущий ремонт, уточнили в «Гормосте». Пять лет назад на одном из переходов над Савелкинским проездом ремонтировали лестницу — старые ступени развалились. Тогда этот мост тоже закрывали.

Местные жители, наблюдающие работы, говорят, что ведутся они с переменным успехом — рабочие то появляются на месте, то исчезают. Сейчас ремонтники активны. Плакат с указанием содержания и срока окончания работ появился возле пешеходного моста, расположенного ближе к Московскому проспекту, только в конце мая.