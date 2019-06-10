Один надземный переход от «Флейты» к Центральной площади несколько месяцев закрыт для пешеходов, второй открыт частично. Оба ремонтируются. Выяснили, что там происходит, почему так долго и когда это закончится.
Ремонт первого перехода — с лестницей — начался еще в конце прошлого года, второй начали ремонтировать позже, перекрыв половину моста для пешеходов. На обоих мостах ремонтируют гидроизоляцию, меняют дорожное покрытие, очищают сооружения пескоструйным аппаратом. Бетонные поверхности и парапеты будут облицованы гранитом. Существующий гранит на подпорных стенах сохранят, сообщили Zelenograd.ru в ГБУ «Гормост (учреждение обслуживает московские мосты, подземные тоннели и фонтаны).
Завершить работы планируется 25 августа. Это не капитальный, а текущий ремонт, уточнили в «Гормосте». Пять лет назад на одном из переходов над Савелкинским проездом ремонтировали лестницу — старые ступени развалились. Тогда этот мост тоже закрывали.
Местные жители, наблюдающие работы, говорят, что ведутся они с переменным успехом — рабочие то появляются на месте, то исчезают. Сейчас ремонтники активны. Плакат с указанием содержания и срока окончания работ появился возле пешеходного моста, расположенного ближе к Московскому проспекту, только в конце мая.
Есть вопросы о жизни в городе? Спрашивайте — а мы поищем ответы.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.