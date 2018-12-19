На состояние фасада бизнес-центра, стоящего в историческом центре Зеленограда, обратил внимание префектуры местный житель Андрей К.

В ответе администрации говорится, что управляющей компании бизнес-центра «указано на необходимость постоянно поддерживать объект в надлежащем техническом и санитарном состоянии, в том числе своевременно ремонтировать и красить фасад». В этом году на здании герметизировали межпанельные швы. Зимой фасады не красят — эти работы должны быть выполнены весной или летом 2019 года.

Если здание не отремонтирует, «к балансодержателю здания будут применены меры административного воздействия», грозит префектура. Есть московский закон, обязывающий собственников зданий ремонтировать и окрашивать свои фасады.

За невыполнение положен штраф в размере двукратной стоимости реставрационных или ремонтных работ. Уплата штрафа не освобождает от ремонта. Более того, неуплата штрафов и невыполнение ремонта или реставрации может стать основанием для изъятия городом у собственников зданий — через суд.



Бизнес-центром управляет компания «Зеленый град». В 2017 году компания признана банкротом, назначен временный управляющий.