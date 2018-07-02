

Раньше в рознично-оптовых гипермаркетах этой сети обслуживали только по клиентским картам, однако с 1 марта ритейлер пускает покупателей с торговый зал без карт. Однако корпоративным клиентам, включая индивидуальных предпринимателей, карта для совершения покупок по-прежнему нужна. Со 2 июля её можно оформить непосредственно у входа в закрытый пока гипермаркет в 17 микрорайон с 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме воскресенья. Ближайшая автобусная остановка — «Корпус 1624» (автобусы 22 от Привокзальной площади и 25 от Северной) или «16 микрорайон (автобусы 5, 15, 17, 32, 400 Т, далее перейти Георгиевский проспект). Временный офис в Савелкинском проезде, где ранее выдавали карты, теперь закрыт — получить их можно только в 17 микрорайоне.



Для оформления карты клиента частным лицам нужен только паспорт. Подробно об использовании карты.

Организации и индивидуальные предприниматели могут отправить онлайн-заявку на оформление карты — это сэкономит время для её получения в магазине. Юридическим лицам надо предоставить документы: копию свидетельства о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), копию свидетельства налоговой инспекции о постановке на учет в налоговом органе и присвоении ИНН, КПП, копию документа о назначении исполнительного органа юридического лица (протокол, решение и т. д.), копию устава юридического лица. Все копии должны быть заверены подписью и печатью организации. Также нужен оригинал доверенности на лиц, уполномоченных заключать сделки от имени юрлица.

ИП надо предоставить копии свидетельства о регистрации частного предпринимателя в Едином государственном реестре, паспорт частного предпринимателя, свидетельства налоговой о регистрации физического лица и присвоения ИНН, а также оригинал доверенности на лиц, имеющих право осуществлять сделки от имени индивидуального предпринимателя.



Кроме оптовых цен, организации получают по клиентской карте ряд услуг — в том числе, формирование предварительного заказа и бесплатную доставку крупногабаритных товаров.