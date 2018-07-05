Как изменились тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2018 года

Вода. Кубометр водоотведения (то есть сумма показаний счетчиков горячей и холодной воды) подорожал с 25,12 до 27,01 рублей (+7,5%). На столько же выросла стоимость холодной воды — с 35,4 до 38,06 рублей. Горячая подорожала не так сильно — со 180,55 до 188,53 рублей (+4,4%).

Электричество. При одноставочном тарифе подорожала на 6,4% - с 4,04 до 4,3 руб. за 1 кВт/ч. Для счетчиков с тарифом «день-ночь» стоимость днем выросла с 4,65 до 4,95 рубля (+6,5%), а в ночное время выросла с 1,26 до 1,35 руб (+7,1%). При тарифе, дифференцированном по трем зонам суток, цена киловатта в пиковое и полупиковое время выросла с 4,85 до 5,16 и с 4,04 до 4,3 рубля соответственно (+6,4%), а в ночное время с 1, 26 до 1,35 (+7,1%).

Отопление. Рост тарифа на отопление составил от 1,5% до 3,7% (в зависимости от типа подачи тепла).

Капремонт. Размер ежемесячного взноса за капремонт с 1 июля не изменился — 17 рублей на 1 квадратный метр в месяц.

Наём и содержание жилых помещений. Цены и ставки за жилищные услуги не меняются.

Льготы и субсидии сохраняются и индексируются в соответствии с повышением тарифов.

Предыдущее повышение цен на коммуналку произошло год назад: тарифы в среднем выросли на 7%, но плата за содержание помещений и электроэнергию увеличилась до 15%. В июле позапрошлого года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве повысились в среднем на 10% — за счет повышения цен за ЖКУ и введения ежемесячной платы за капитальный ремонт.