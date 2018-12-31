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Где можно запускать фейерверки в Зеленограде 31.12.2018 ZELENOGRAD.RU

На шести площадках разрешили горожанам запускать «бытовые» фейерверки в Зеленограде. В список вошли:

  • площадка у Малого городского пруда напротив 4-го микрорайона (Матушкино);
  • пикниковая зона отдыха на Черном озере (Савёлки);
  • парк Ровесник (Савёлки);
  • площадка между корпусом 902 и хоккейной коробкой (Старое Крюково);
  • площадка в пляжной зоне Школьного озера (Силино);
  • площадка в 23-м микрорайоне у пересечения Георгиевского проспекта и улицы ЦНИИМЭ (Крюково).

На корпоративах в клубах, ресторанах и барах категорически запрещены файер-шоу и фейерверки. Организациям и развлекательным заведениям выслали письменные предупреждения.

Тем не менее зеленоградцы продолжают запускать фейерверки во дворах, что может обернуться несчастным случаем. В 2017 году в новогоднюю ночь выгорела квартира в 18-м микрорайоне из-за петарды, залетевшей на балкон. Через два дня ЧП случилось в 16-м микрорайоне: пострадали два человека во время сборки самодельных петард на балконе, огонь перешел в квартиру.

МЧС написало памятку с простыми правилами безопасности при использовании бытовой пиротехники.

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