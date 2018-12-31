На шести площадках разрешили горожанам запускать «бытовые» фейерверки в Зеленограде. В список вошли:

площадка у Малого городского пруда напротив 4-го микрорайона (Матушкино);

пикниковая зона отдыха на Черном озере (Савёлки);

парк Ровесник (Савёлки);

площадка между корпусом 902 и хоккейной коробкой (Старое Крюково);

площадка в пляжной зоне Школьного озера (Силино);

площадка в 23-м микрорайоне у пересечения Георгиевского проспекта и улицы ЦНИИМЭ (Крюково).

На корпоративах в клубах, ресторанах и барах категорически запрещены файер-шоу и фейерверки. Организациям и развлекательным заведениям выслали письменные предупреждения.

Тем не менее зеленоградцы продолжают запускать фейерверки во дворах, что может обернуться несчастным случаем. В 2017 году в новогоднюю ночь выгорела квартира в 18-м микрорайоне из-за петарды, залетевшей на балкон. Через два дня ЧП случилось в 16-м микрорайоне: пострадали два человека во время сборки самодельных петард на балконе, огонь перешел в квартиру.

МЧС написало памятку с простыми правилами безопасности при использовании бытовой пиротехники.