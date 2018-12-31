На шести площадках разрешили горожанам запускать «бытовые» фейерверки в Зеленограде. В список вошли:
- площадка у Малого городского пруда напротив 4-го микрорайона (Матушкино);
- пикниковая зона отдыха на Черном озере (Савёлки);
- парк Ровесник (Савёлки);
- площадка между корпусом 902 и хоккейной коробкой (Старое Крюково);
- площадка в пляжной зоне Школьного озера (Силино);
- площадка в 23-м микрорайоне у пересечения Георгиевского проспекта и улицы ЦНИИМЭ (Крюково).
На корпоративах в клубах, ресторанах и барах категорически запрещены файер-шоу и фейерверки. Организациям и развлекательным заведениям выслали письменные предупреждения.
Тем не менее зеленоградцы продолжают запускать фейерверки во дворах, что может обернуться несчастным случаем. В 2017 году в новогоднюю ночь выгорела квартира в 18-м микрорайоне из-за петарды, залетевшей на балкон. Через два дня ЧП случилось в 16-м микрорайоне: пострадали два человека во время сборки самодельных петард на балконе, огонь перешел в квартиру.
МЧС написало памятку с простыми правилами безопасности при использовании бытовой пиротехники.
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