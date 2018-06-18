Формирование инверсионного следа ракеты-носителя происходит в тропопаузе — это переходный слой между тропосферой и стратосферой, в котором резко снижается вертикальный температурный градиент. На появление так называемой «медузы» влияют пары воды, которые подвергаются усиленной конденсации. Они присутствуют в продуктах сгорания, так как во время сгорания равномерно расходуется углеводородное топливо. После выхода наружу и достаточного охлаждения яркий инверсионный след в воздухе становится заметным.

Ниже — видео, снятое в Зеленограде. Осторожно — там есть ненормативная лексика! Рекомендуем выключить звук и просто смотреть.