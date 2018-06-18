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Что за светящаяся штука была в воскресенье в небе над Зеленоградом? Комета? 18.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Падающий на Землю объект сняли на видео жители Зеленограда около часа ночи в воскресенье, 17 июня, с балкона дома в 11-м микрорайоне. Светящаяся штука сначала была похожа на комету, потом — на крупный метеор, распавшийся в атмосфере на части. Мы отправили запись в Московский планетарий для объяснения загадочного явления.

Как пояснили Zelenograd.ru специалисты, это не комета и не метеор, а так называемая «медуза» от запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с российским космическим аппаратом «Глонасс-М» с космодрома Плесецк. Инверсионный след летящей ракеты жители ряда регионов России, в том числе Москвы и области, могли наблюдать в ночь с 16 на 17 июня.

Видео предоставлено Московским планетарием

Формирование инверсионного следа ракеты-носителя происходит в тропопаузе — это переходный слой между тропосферой и стратосферой, в котором резко снижается вертикальный температурный градиент. На появление так называемой «медузы» влияют пары воды, которые подвергаются усиленной конденсации. Они присутствуют в продуктах сгорания, так как во время сгорания равномерно расходуется углеводородное топливо. После выхода наружу и достаточного охлаждения яркий инверсионный след в воздухе становится заметным.

Ниже — видео, снятое в Зеленограде. Осторожно — там есть ненормативная лексика! Рекомендуем выключить звук и просто смотреть.

Видео прислала Настасья Фёдорова

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