Фридайвинг осенью: базовый курс Molchanovs L1 в бассейне «Спутник» 04.08.2026 Реклама Рыжикова А.Г. ИНН:463406015806 erid:2VtzqukA12J

Хотите научиться чувствовать воду как рыба, задерживать дыхание на минуты и открыть для себя удивительный мир внутренней тишины?
Приглашаем вас на базовый курс по фридайвингу Molchanovs L1 (Wave 1) — вашу первую ступень к осознанному и безопасному подводному плаванию.molchanovs+2

Бассейн «Спутник», Зеленоград
Даты: 3, 5 и 6 сентября
Формат: 3 дня интенсивного погружения (теория + сухая практика + отработка навыков в бассейне)

Что вас ждёт на курсе:

— Правильная техника дыхания и расслабления
— Ныряние на задержке дыхания в ластах и без
— Основы безопасности и работы в паре (buddy system)


Приятная, поддерживающая атмосфера и внимание к каждому участнику

Цена: 28 000 ?

(всё необходимое снаряжение — ласты, маска, груза — предоставляется)

Приводите друга — ныряйте вместе!

Фридайвинг вдвойне интереснее, когда есть с кем разделить эмоции и вместе тренироваться после курса.


Если вы приходите вдвоём, то по промокоду НАПАРНИК вы и ваш друг после успешного прохождения курса получите по одной бесплатной тренировке в рамках нашего расписания! Отличный старт для ваших совместных нырялок.


+7-910-478-11-09

https://t.me/+RlhGOfHZQ-kxMTgy

@AnnaRyzh
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