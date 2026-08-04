— Правильная техника дыхания и расслабления— Ныряние на задержке дыхания в ластах и без— Основы безопасности и работы в паре (buddy system)





Приятная, поддерживающая атмосфера и внимание к каждому участнику

Цена: 28 000 ?

(всё необходимое снаряжение — ласты, маска, груза — предоставляется)

Приводите друга — ныряйте вместе!

Фридайвинг вдвойне интереснее, когда есть с кем разделить эмоции и вместе тренироваться после курса.





Если вы приходите вдвоём, то по промокоду НАПАРНИК вы и ваш друг после успешного прохождения курса получите по одной бесплатной тренировке в рамках нашего расписания! Отличный старт для ваших совместных нырялок.





+7-910-478-11-09

https://t.me/+RlhGOfHZQ-kxMTgy

@AnnaRyzh