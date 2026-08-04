Хотите научиться чувствовать воду как рыба, задерживать дыхание на минуты и открыть для себя удивительный мир внутренней тишины?
Приглашаем вас на базовый курс по фридайвингу Molchanovs L1 (Wave 1) — вашу первую ступень к осознанному и безопасному подводному плаванию.molchanovs+2
Бассейн «Спутник», Зеленоград
Даты: 3, 5 и 6 сентября
Формат: 3 дня интенсивного погружения (теория + сухая практика + отработка навыков в бассейне)
— Правильная техника дыхания и расслабления
— Ныряние на задержке дыхания в ластах и без
— Основы безопасности и работы в паре (buddy system)
Приятная, поддерживающая атмосфера и внимание к каждому участнику
Цена: 28 000 ?
(всё необходимое снаряжение — ласты, маска, груза — предоставляется)
Приводите друга — ныряйте вместе!
Фридайвинг вдвойне интереснее, когда есть с кем разделить эмоции и вместе тренироваться после курса.
Если вы приходите вдвоём, то по промокоду НАПАРНИК вы и ваш друг после успешного прохождения курса получите по одной бесплатной тренировке в рамках нашего расписания! Отличный старт для ваших совместных нырялок.
+7-910-478-11-09
https://t.me/+RlhGOfHZQ-kxMTgy