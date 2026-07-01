Интервалы между электричками в конце недели увеличат до 30 минут и отменят некоторые остановки 01.07.2026 ZELENOGRAD.RU

В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье изменится движение поездов на МЦД-3. Ограничения будут действовать после 23:00 и до 11:00 следующего дня — с 3 на 4 и с 4 на 5 июля.

На Ленинградском направлении интервалы движения частично увеличат до 30 минут. Часть поездов со стороны Ипподрома будет ходить укороченными маршрутами — до станций Ховрино и Сходня и обратно.

У некоторых поездов изменится расписание и набор остановок. Часть составов проследует станцию Фирсановская без остановки.

На станции Крюково возможны изменения путей отправления поездов, поэтому перед посадкой нужно сверяться с табло на станции.

На Казанском направлении МЦД-3 интервалы движения увеличат до 15 минут.

Изменения связаны с работами РЖД по модернизации путевой инфраструктуры станции Крюково.

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Метки:
электричка, мцд
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