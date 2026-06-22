Бесплатно для малышей — 27 июня на площади Юности с детьми разыграют пальчиковый театр и будут делать аквагрим 22.06.2026 ZELENOGRAD.RU

В расписании летнего фестиваля появились события для самых маленьких. Вы спрашивали — мы отследили и рассказываем.

В субботу с 12:00 до 14:00 родителей и детей ждут на «малышовый день» (возрастное ограничение — 0+).

В течение двух часов пройдут

— Мастер-класс «Пальчиковый театр „Колобок“»

Участники создадут собственный пальчиковый театр по мотивам русской народной сказки — и сразу разыграют небольшое и милое представление.

— Интерактив по аквагриму «Магия красок»

С помощью художников и безопасных красок все желающие смогут «превратиться» в сказочных героев, забавных животных и даже фантастических существ.

Кроме того, здесь работает «Космический городок»

Организаторы фестиваля «Лето в Москве» собрали у «Электрона» «космическую» площадку: есть ракета, планеты, спутники и фигура космонавта на высоком постаменте.

Показали новые инсталляции: https://www.zelenograd.ru/news/62475/.

Площадка «Лето в Москве» работает со вторника по четверг с 12:00 до 20:00, в пятницу — с 12:00 до 22:00, в субботу — с 10:00 до 22:00, в воскресенье — с 10:00 до 20:00. Понедельник — технический день.

А еще здесь все лето проводят спектакли, мастер-классы, соревнования и игры для детей. Программа на площади Юности: https://leto.mos.ru/venues/9968210/.

Например, 24 июня (в среду) с 19:00 до 20:00 здесь будут сообща рисовать сказки мелками на асфальте (возраст участников — 0+).

Рекомендуем отслеживать актуальный прогноз погоды — фестиваль организуют под открытым небом.

Мероприятия проходят на площади Юности. Вход свободный.

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Метки:
родители, афиша
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