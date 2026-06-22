Вход по платным билетам стоимостью от 700 до 7000 рублей, их можно оплатить Пушкинской картой.

Фестиваль состоится в любую погоду — обещают организаторы.

В программе вне площадки музея есть события со свободным входом.

Обо всем подробно

26 июня, пятница, 20:00 — оркестр, музыканты-виртуозы и сопрано (5+)

В программу концерта «Чайковский-гала» войдут симфонические, вокальные и инструментальные шедевры композитора в исполнении Павла Милюкова (скрипка) и Александра Князева (виолончель), а также Шарля Ределле (валторна, Франция) и Чжан Мэнвэнь (сопрано, КНР). Весь вечер на сцене — Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

2 часа без антракта

Билеты от 3000 до 7000 рублей: здесь

27 июня, суббота, 20:00 — театр (5+)

Премьера фестиваля: спектакль-концерт «Бедные люди» с Евгением Мироновым, Юлией Хлыниной и камерным ансамблем «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

1,5 часа без антракта

Билеты от 3500 до 6000 рублей: здесь

28 июня, воскресенье, 18:00 — опера (16+)

Показ монументальной и редко исполняемой оперы Чайковского — «Орлеанская дева» в исполнении оперной труппы Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

3,5 часа с одним антрактом

Билеты от 2000 до 7000 рублей: здесь

30 июня, вторник, 19:00 — концерт (5+)

С программой «В настроении Каприччио» выступит Симфонический оркестр Ленинградской государственной областной филармонии под управлением Михаила Голикова. Солисты — Ольга Пудова (сопрано), Александр Рамм (виолончель), Миша Пейсель (виолончель).

1,5 часа без перерыва

Билеты от 700 до 1500 рублей: здесь

2 июля, четверг, 19:00 — концерт (5+)

Выступит Симфонический оркестр Министерства обороны РФ под управлением Юрия Ткаченко и лауреаты международных конкурсов.

2 часа без перерыва

Билеты от 700 до 1500 рублей: здесь

3 июля, пятница, 20:00 — балет (5+)

Традиционный балетный вечер будет представлен спектаклем-концертом «Чайковский. Фон Мекк. Па-де-де» в исполнении народной артистки РФ Илзе Лиепа и звезд балета Большого, Мариинского, Михайловского, Станиславского и Кремлевского балета.

3 часа с перерывом

Билеты от 2000 до 5500 рублей: здесь

4 июля, суббота, 19:00 — джаз (5+)

Вечер джаза в исполнении Мариам Мерабовой и группы «Miraif»

90 минут без перерыва

Билеты от 3500 до 7000 рублей: здесь (https://tchaikovsky.house/event/xii-mezhdunarodnyj-festival-iskusstv-p-i-chajkovskogo-vecher-dzhaza-mariam-merabova-miraif/)

5 июля, воскресенье, 19:00 — концерт (5+)

Выступление лауреата премии «Грэмми», камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета и солистов: пианиста Дениса Мацуева и скрипачки Валерии Абрамовой. В программе вечера — знаменитые сочинения венских классиков, которых очень высоко ценил сам Петр Ильич: Моцарта, Шуберта и Бетховена. Завершит концерт и весь фестиваль исполнение «Серенады для струнного оркестра» Чайковского.

2 часа без перерыва

Билеты проданы, но могут частично освободиться и появиться здесь (https://tchaikovsky.house/event/xii-mezhdunarodnyj-festival-iskusstv-p-i-chajkovskogo-zakrytie-maczuev-bashmet-solisty-moskvy/)

В целом в рамках основной программы фестиваля запланировано шесть масштабных концертов на Большой поляне Музея-заповедника, концерты в Сестрорецком парке и на Советской площади, а также грандиозный флешмоб, который наполнит весь город музыкой Чайковского. Часть мероприятий (как правило, вне площадки музея) — со свободным входом.

Посмотреть все события и приобрести билеты можно на официальном сайте Музея-заповедника https://tchaikovsky.house/sobytiya/afisha/.

Организаторы просят сохранять или распечатывать билеты заранее — в связи с перебоями в работе интернета.

Музей-заповедник имени Чайковского расположен по адресу: Московская область, город Клин, улица Чайковского, дом 48 (https://yandex.ru/maps/-/CTEWnLih).

Как добраться:

На машине — по Ленинградскому шоссе или М-11 (есть парковки у соседних ТЦ)

На автобусе 437 от остановки «41-й километр» до остановки «Музей Чайковского» или «Сквер Чайковского»

На электричке от Крюково до станции Клин, а затем автобусами 30, 30к, 37, 40, 49, 18 до остановки «Музей Чайковского» или «Сквер Чайковского».

А еще музыкальную программу можно совместить с экскурсией по музею, подробности здесь: https://tchaikovsky.house/posetitelyam/exkursii/.

Телефон для справок: 8-49624-2-10-50.