Первые сообщения поступили в редакцию «Зеленоград.ру» около 3 часов 22 июня. Вероятно, это работает ПВО. Слышно по всему городу: от Андреевки до 6-го микрорайона.
Это совпало с сообщением о сбитом БПЛА, летящем на Москву: мэр Собянин сообщил о первом сбитии в 3:02.
Ограничения на полеты ввели в аэропорту Шереметьево. Обычно это означает воздушную угрозу в районе аэропорта.
Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и отойдите от окон.
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