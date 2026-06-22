Первые сообщения поступили в редакцию «Зеленоград.ру» около 3 часов 22 июня. Вероятно, это работает ПВО. Слышно по всему городу: от Андреевки до 6-го микрорайона.



Это совпало с сообщением о сбитом БПЛА, летящем на Москву: мэр Собянин сообщил о первом сбитии в 3:02.



Ограничения на полеты ввели в аэропорту Шереметьево. Обычно это означает воздушную угрозу в районе аэропорта.



Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и отойдите от окон.