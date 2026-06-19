Парк с озером и аттракционами для детей расположен недалеко от Зеленограда — дорога на автомобиле может занять 20-30 минут, на общественном транспорте — около часа.
В контактном зоопарке живут козы, кролики, куры и петухи.
В анонсе указано, что вход на мероприятия свободный. Дополнительные услуги могут оплачиваться отдельно.
Семейные мероприятия на эти выходные????
19 июня (пятница), 19:00 — поют караоке
20 июня (суббота):
16:00 — танцы, конкурсы и танцевальные батлы, связанные с музыкой
17:30 — концерт на сцене в парке
19:30 — снова караоке
21 июня (воскресенье), 12:00—18:00 — целый день показывают мультфильмы на сцене в парке
????Парк «Лукоморье» расположен по адресу: микрорайон Сходня, улица Некрасова, 2 М
Телефон: 8-964-700-30-90
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