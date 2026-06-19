Организаторы обещают тёплую атмосферу и приглашают прийти за подарками, покупками для себя или просто посмотреть, что делают талантливые мастера.

Маркет пройдёт в следующую субботу, 27 июня, с 14:00 до 20:00 в Музее Зеленограда по адресу: корпус 360. Вход свободный.