На маркете обещают авторскую керамику, украшения и аксессуары, ароматы и декор для дома, предметы интерьера, игрушки, мыло, брелоки, браслеты и другие вещи ручной работы от зеленоградских мастеров.
Организаторы обещают тёплую атмосферу и приглашают прийти за подарками, покупками для себя или просто посмотреть, что делают талантливые мастера.
Маркет пройдёт в следующую субботу, 27 июня, с 14:00 до 20:00 в Музее Зеленограда по адресу: корпус 360. Вход свободный.
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