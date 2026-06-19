Ярмарка локальных мастеров «Флейта маркет» — 27 июня в Музее Зеленограда 19.06.2026 ZELENOGRAD.RU

На маркете обещают авторскую керамику, украшения и аксессуары, ароматы и декор для дома, предметы интерьера, игрушки, мыло, брелоки, браслеты и другие вещи ручной работы от зеленоградских мастеров.

Организаторы обещают тёплую атмосферу и приглашают прийти за подарками, покупками для себя или просто посмотреть, что делают талантливые мастера.

Маркет пройдёт в следующую субботу, 27 июня, с 14:00 до 20:00 в Музее Зеленограда по адресу: корпус 360. Вход свободный.

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