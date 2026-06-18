«Мальчик и лис» (12+)

Премьеру прошлой недели теперь показывают в Панфиловском — по утрам. Песчаная буря разлучает маленького Хадару с семьей, и он остается один в пустыне. Неожиданным и единственным другом мальчика становится быстрый и смелый лис.

В прокате также остаются несколько фильмов, про которые мы писали неделю назад в «Родителях Зеленограда» и ранее.

Проверяйте возможность оплаты билетов Пушкинской картой: кинотеатры предоставляют эту опцию на ряд фильмов для детей и подростков.

Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады. .