«Робоняня» (6+)
В широком прокате — российская комедия про семью изобретателей, которым помогает экспериментальный робот с искусственным интеллектом, пока однажды ситуация не выходит из-под контроля. Посмотреть можно в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде — фильм показывают от 1 до 3 раз в день.
«Легенда о звездной принцессе» (6+)
Венгерский мультфильм про молодого принца, прекрасную фею, добрых друзей и озорных чертят, а также опасную и коварную ведьму можно посмотреть в Зеленопарке — есть один сеанс в день в 12:30.
Предпоказ. «Малыш-каратист» (12+)
Семейную спортивную драму раньше других зрителей можно увидеть в Зеленопарке в воскресенье (21 июня) в 15:00. Это история двенадцатилетнего Саши, который после пропажи родителей во время наводнения находит смысл жить в новом увлечении — карате, а также в людях, разделяющих философию этого боевого искусства.
«Властелины вселенной» (12+)
Фантастический боевик, который наверняка понравится подросткам. По сюжету десятилетний принц с планеты Этерния терпит крушение на космическом корабле и попадает на Землю. Спустя 15 лет принц отправляется на родную планету, чтобы освободить ее от гнета тирана. Фильм показывают в Отраде.
«Мальчик и лис» (12+)
Премьеру прошлой недели теперь показывают в Панфиловском — по утрам. Песчаная буря разлучает маленького Хадару с семьей, и он остается один в пустыне. Неожиданным и единственным другом мальчика становится быстрый и смелый лис.
В прокате также остаются несколько фильмов, про которые мы писали неделю назад в «Родителях Зеленограда» и ранее.
Проверяйте возможность оплаты билетов Пушкинской картой: кинотеатры предоставляют эту опцию на ряд фильмов для детей и подростков.
Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады. .