Связывать это с сегодняшней атакой БПЛА оснований нет. Сама перевозка такого блока не означает, что в Зеленограде срочно ставят укрытия из-за атаки беспилотников.

По внешнему виду конструкция похожа на готовый железобетонный модуль укрытия или часть такого сооружения. У конструкции форма бетонной «коробки», толстые стены и перекрытие, а перевозят его целиком. Похожие типовые изделия выпускают как быстровозводимые защитные сооружения: это заводские бетонные модули, которые доставляют на объект, ставят на подготовленное основание и при необходимости соединяют между собой. В каталогах подобных изделий встречаются блоки длиной от нескольких до восьми метров и весом в десятки тонн.

В Зеленограде укрытия находятся в основном в подвалах жилых зданий. Например, прошлым летом над некоторыми входами в подвалы жилых домов появились надписи «Укрытие». В префектуре пояснили, что это была «тренировка Жилищника».

Чтобы узнать адрес ближайшего укрытия, надо звонить по специальному телефону или приходить лично в так называемый учебно-консультационный центр района (работают по вторникам и четвергам с 15:00 до 17:00):

— Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны) — корпус 129, 8-925-023-29-46

— Савелки (3, 5, 6, 7 микрорайоны) — корпус 623, 8-925-001-19-33

— Старое Крюково (8, 9 микрорайоны) — корпус 815, 8-925-023-07-48

— Силино (10, 11, 12 микрорайоны) — корпус 1123, 8-985-890-01-87

— Крюково (14-23 микрорайоны) — корпус 1559, 8-903-612-92-97