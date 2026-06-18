Клуб в 1-м микрорайоне основан в 2007 году как кинотеатр и арт-пространство. Здесь проходят концерты и dj вечеринки, лекции и мастер-классы, а еще показывают особенное кино.
В целом, здесь сформировалось еще одно необычное и атмосферное место досуга в Зеленограде.
20 июня (суббота) в 20:00 — двойной концерт
«Условные знаки» — «молодой искренний русский бард-блюз-коллектив» обеспечит ретроспективно-фолковое звучание и игру на редких инструментах
Солистка группы «Граттаж» (бард-рок, андерграунд) Галина Балашова представит сольный альбом в акустическом формате — это история о поиске личного пути в жизни, внутренней силе, честности и любви.
26 июня (пятница) в 20:00 выступит рок-бард Юлия Теуникова
Вокалистка — лидер группы «Теуникова & КоМПОзит», которая сочетает в творчестве авторскую песню, поэзию и альтернативный рок.
Вход свободный.
А кино?
Фильмы показывают регулярно — обычно вход тоже свободный, а репертуар подбирает команда клуба. Например, 18 июня (в четверг) в 21:00 здесь можно посмотреть киноленту «Панк-певица» 2013 года. Это взгляд на жизнь активистки, музыканта и культурной иконы Кэтлин Ханны, которая создала панк-группу Bikini Kill и была одной из основательниц движения riot grrrl в 90-е. Возрастное ограничение — 12+.
А еще в клубе можно выпить свежемолотый кофе и какао по авторскому рецепту и заказать горячие сэндвичи и бургеры.
Отслеживать программу кинопоказов и концертов можно в группе клуба ВКонтакте: https://vk.com/kinematografclub
Клуб «Кинематограф» расположен в корпусе 159.
С 23:00 на территории клуба могут находиться только посетители старше 18 лет.
Телефон клуба: 8-985-476-60-20 (обычно отвечают с 16:00).