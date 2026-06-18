А кино?

Фильмы показывают регулярно — обычно вход тоже свободный, а репертуар подбирает команда клуба. Например, 18 июня (в четверг) в 21:00 здесь можно посмотреть киноленту «Панк-певица» 2013 года. Это взгляд на жизнь активистки, музыканта и культурной иконы Кэтлин Ханны, которая создала панк-группу Bikini Kill и была одной из основательниц движения riot grrrl в 90-е. Возрастное ограничение — 12+.

А еще в клубе можно выпить свежемолотый кофе и какао по авторскому рецепту и заказать горячие сэндвичи и бургеры.

Отслеживать программу кинопоказов и концертов можно в группе клуба ВКонтакте: https://vk.com/kinematografclub

Клуб «Кинематограф» расположен в корпусе 159.

С 23:00 на территории клуба могут находиться только посетители старше 18 лет.

Телефон клуба: 8-985-476-60-20 (обычно отвечают с 16:00).