Гадания с народными песнями, именины, зимняя дорога, танцы на балу — все это возникает не как приметы старины, а оживает в современном прочтении. На сцене сменятся зима и весна, а роли исполнят ровесники героев романа.

Декорации создал народный художник РФ Владимир Арефьев.

Создатели спектакля исследуют природные стихии на сцене. Разные состояния воды помогают проявиться летучести авторского слога и переменчивости главного героя. Снег то укутывает сцену перинами, то трещит с морозами, то превращается в капель.

Флешбэки, сны, размышления о прошлом меняют линейный ход истории и заставляют заново знакомиться с хрестоматийными героями. Этот «Евгений Онегин» рассчитывает на диалог со зрителем, хорошо знающим первоисточник и способным оценить хулиганства Пушкина на сцене.

Егор Перегудов: «Пушкин — это „летучие творения“. А что может быть более летучим, чем юмор? Именно он и создаёт движение воздуха в произведении, которому 200 лет. Количество ярлыков, навешанных на текст, который половина зала знает наизусть, столь огромно, что, в первую очередь, мы старались обойти театральные штампы. Мы воспринимаем „Онегина“ не как „энциклопедию русской жизни“, а как личный дневник Пушкина, „искренний журнал“ — так формулирует сам автор. Наблюдения поэта за современностью, его размышления о любви и дружбе пронизаны огромной иронией и самоиронией. На этой интонации мы и создаем спектакль».

В ролях:

Евгений Онегин — Мамука Патарава

Дядя самых честных правил — Евгений Парамонов

Татьяна Ларина — Варвара Бочкова

Владимир Ленский — Никита Языков

Ольга Ларина — Алёна Васина

Ларина-мать — Татьяна Аугшкап

Няня — Татьяна Орлова

Особенности формата:

Формат «театра в кино» превращает просмотр в уникальный визуальный опыт, который во многом дополняет, а иногда и превосходит посещение театра. Вы увидите лица артистов, их мимику и мельчайшие детали костюмов благодаря крупным планам. Действие раскроется через многоракурсную съемку, соединяющую масштаб массовых сцен и ювелирную технику актерской игры. Десятки камер будут работать, чтобы вы оценили весь замысел постановки из удобного кресла.

Запись постановки покажут 28 июня (это воскресенье) в 15:00 в кинотеатре Торгового центра «Зеленопарк». Продолжительность — 2 часа 50 минут с одним антрактом, возрастное ограничение — 12+.