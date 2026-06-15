Формально воду отключают с полуночи 16 июня: возможно, вода ещё будет рано утром, но лучше на это не рассчитывать.
Горячей воды не будет до 25 июня включительно (по графику до 23:59): то есть скорее всего горячая вода появится в течение 26 июня. При этом после включения она может быть ржавая или мутная.
На время отключения рекомендуется перекрыть кран подачи горячей воды в квартиру. Это нужно, чтобы избежать лишних расходов. Дело в том, что трубы остаются заполненными холодной водой, но счётчик считает её горячей, которая стоит значительно дороже
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