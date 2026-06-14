Мошенники ловят школьников на результатах экзаменов и поступлении 14.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Выпускников и родителей предупреждают о мошенниках, которые используют сезон экзаменов и поступления. Они присылают ссылки на фальшивые сайты с результатами, обещают поднять баллы или «забронировать» место в вузе, сообщил департамент образования.

Что должно насторожить:

— обещают поднять баллы
— предлагают оформить пересдачу неофициально
— требуют оплатить «бронь» места на платном отделении
— просят код из смс или данные карты
— дают ссылку для «подтверждения места»

Делать этого нельзя: вопросы экзаменов и поступления нужно решать только через официальные сайты, школу, вуз или приёмную комиссию, предупреждают в департаменте.

Результаты ЕГЭ, ОГЭ, итогового сочинения и собеседования доступны через официальный сервис на mos.ru, а не со ссылок из писем и мессенджеров.

Информацию о поступлении тоже нужно проверять только через официальные каналы: «Госуслуги», сайт вуза или приёмную комиссию. На «Госуслугах» есть сервис «Поступление в вуз онлайн», а согласие на зачисление подают из личного кабинета, через раздел со статусами заявлений и конкурсными списками.

Главные признаки обмана — срочность, давление и просьба перейти по посторонней ссылке. Нельзя передавать коды из смс, паспортные данные, данные карт, логины и пароли. Также не стоит платить за «поднятие баллов», «ускорение апелляции», «гарантированное поступление» или «бронь места»: такие обещания не имеют отношения к официальной процедуре.

Экзамены — не единственный сезонный повод. Ранее «Зеленоград.ру» предупреждал, что на каникулах мошенники чаще выходят на детей через игры, мессенджеры и соцсети. Школьников могут втягивать в переводы денег, кражи из дома и опасные «задания». Ущерб от использования детей мошенниками превысил миллиард рублей.

Если ребёнок или родитель уже перешёл по подозрительной ссылке, сообщил код или перевёл деньги, нужно прекратить разговор или переписку, сохранить номер, скриншоты и время контакта, обратиться в банк и подать заявление в полицию. «Госуслуги» советуют сразу положить трубку и зафиксировать данные звонка, если мошенникам уже сообщили пароль или код из смс; Банк России также советует как можно быстрее обращаться в полицию при переводе денег мошенникам.

Главное правило: любое сообщение про баллы, поступление, деньги, коды или срочное задание сначала проверяем через официальный сайт, школу, вуз или взрослого.

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