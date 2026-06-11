— 12 июня выступят две рок-группы и покажут огненное шоу.
— 13 и 17 июня состоятся дискотеки под открытым небом.
— 19 июня детей приглашают на интерактивный кукольный спектакль.
На мероприятия сезонного московского фестиваля вход свободный.
12 июня, пятница — рок-концерты и фаер-шоу
— 19:00—20:00 — концерт группы «Прогноз»
— 20:00—21:00 — концерт группы «Нау»
Прозвучат кавер-версии популярных российских и зарубежных рок-хитов.
— 21:00—21:30 — огненное шоу от проекта «Айро»
Огонь, свет и трюки — пламя и хореография соединятся в эффектное зрелище.
13 и 17 июня — дискотеки с интерактивами
— 13 июня, суббота, 19:00-20:00
— 17 июня, среда, 18:00-20:00
Прозвучит музыка разных жанров — от популярных хитов до электроннои? музыки. Организаторы предложат гостям принять участие в конкурсах и играх.
19 июня, пятница — интерактивный кукольный спектакль
— 16:30—17:00 — представление «Сказки разные бывают» (0+)
Юные зрители помогут сказочным героям преодолеть препятствия, разгадают хитрые загадки и станут частью настоящего волшебства.
Кукольные спектакли также покажут в июле (3 и 17 числа) и августе.
Кроме того, в программе фестиваля есть мастер-классы:
14 июня, воскресенье
— 16:00—18:00 — мастер-класс по восточным танцам
18 июня, четверг
— 16:00—17:00 — мастер-класс по созданию и запуску собственного парашюта (6+)
Программа фестиваля «Лето в Москве» постоянно расширяется — проверять обновления можно на сайте https://leto.mos.ru/. Выбирайте округ Зеленоград, формат или дату мероприятий, отдельно можно сделать выборку событий для детей. Рекомендуем также отслеживать актуальный прогноз погоды — фестиваль проходит под открытым небом.
Мероприятия проходят на площади Юности. Вход свободный.
А еще 12 июня на площади Юности с 15:30 пройдет праздничная программа ко Дню России и сбор помощи для приюта котов, об этом мы рассказали здесь: www.zelenograd.ru/news/62485/.
В Зеленограде работает и вторая площадка фестиваля «Лето в Москве» — в бульварной зоне 16-го микрорайона. На этой неделе, до 14 июня, здесь разыграют комедии римских драматургов с участием зрителей. Подробный анонс давали здесь: www.zelenograd.ru/news/62463/