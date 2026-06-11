— 12 июня выступят две рок-группы и покажут огненное шоу.

— 13 и 17 июня состоятся дискотеки под открытым небом.

— 19 июня детей приглашают на интерактивный кукольный спектакль.

На мероприятия сезонного московского фестиваля вход свободный.

12 июня, пятница — рок-концерты и фаер-шоу

— 19:00—20:00 — концерт группы «Прогноз»

— 20:00—21:00 — концерт группы «Нау»

Прозвучат кавер-версии популярных российских и зарубежных рок-хитов.

— 21:00—21:30 — огненное шоу от проекта «Айро»

Огонь, свет и трюки — пламя и хореография соединятся в эффектное зрелище.

13 и 17 июня — дискотеки с интерактивами

— 13 июня, суббота, 19:00-20:00

— 17 июня, среда, 18:00-20:00

Прозвучит музыка разных жанров — от популярных хитов до электроннои? музыки. Организаторы предложат гостям принять участие в конкурсах и играх.

19 июня, пятница — интерактивный кукольный спектакль

— 16:30—17:00 — представление «Сказки разные бывают» (0+)

Юные зрители помогут сказочным героям преодолеть препятствия, разгадают хитрые загадки и станут частью настоящего волшебства.

Кукольные спектакли также покажут в июле (3 и 17 числа) и августе.

Кроме того, в программе фестиваля есть мастер-классы:

14 июня, воскресенье

— 16:00—18:00 — мастер-класс по восточным танцам

18 июня, четверг

— 16:00—17:00 — мастер-класс по созданию и запуску собственного парашюта (6+)

Программа фестиваля «Лето в Москве» постоянно расширяется — проверять обновления можно на сайте https://leto.mos.ru/. Выбирайте округ Зеленоград, формат или дату мероприятий, отдельно можно сделать выборку событий для детей. Рекомендуем также отслеживать актуальный прогноз погоды — фестиваль проходит под открытым небом.

Мероприятия проходят на площади Юности. Вход свободный.

А еще 12 июня на площади Юности с 15:30 пройдет праздничная программа ко Дню России и сбор помощи для приюта котов, об этом мы рассказали здесь: www.zelenograd.ru/news/62485/.

В Зеленограде работает и вторая площадка фестиваля «Лето в Москве» — в бульварной зоне 16-го микрорайона. На этой неделе, до 14 июня, здесь разыграют комедии римских драматургов с участием зрителей. Подробный анонс давали здесь: www.zelenograd.ru/news/62463/