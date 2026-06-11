Журавлёв возглавлял управу Крюково с 2015 года, почти десять лет. В мае мэр подписал распоряжение о его уходе по собственному желанию. Что именно случилось, неизвестно. При этом источник «Зеленоград.ру» в префектуре отзывался о работе Журавлёва положительно.

Должность заместителя в управе Матушкино, в отличие от должности главы управы, не требует обязательного утверждения мэром. Это может объяснять, почему после ухода из Крюково Журавлёв остался в зеленоградской системе управления: если решение о его отставке принималось «в Москве», на окружном уровне с ним могли не согласиться и найти бывшему главе управы новое место.

На новой должности Журавлёв будет заниматься тем, с чем жители чаще всего приходят в управу: обращениями, встречами и координацией работы районных служб.

Место в управе Матушкино освободилось после того, как сотрудница, занимавшая эту должность до Журавлёва, перешла в префектуру, сообщило издание «Зеленоград Сегодня».

В Крюково после отставки Журавлёва постоянного главу управы пока официально не назначили. Обязанности главы исполняет первый заместитель Дмитрий Григорьев, который занимается ЖКХ и благоустройством и работает в управе около десяти лет.