Исключение десяти адресов из схемы размещения нестационарных объектов согласовали районные депутаты по просьбе префектуры. Это десять киосков и семь встроенных в них постаматов. Причина одна — нерентабельность.
В основном это киоски «Мороженое» по следующим адресам:
— у корпуса 302Б
— у корпуса 349А
— корпус 426А, строение 1
— площадь Юности, 2с1
— улица Юности, дом 5
— улица Юности, у остановки «Ведогонь-театр»
— корпус 601
— корпус 1522
— Новокрюковская улица, дом 9
А также киоск «Бытовые услуги» у корпуса 908.
Большинство из этих киосков могли быть оснащены постаматами для выдачи заказов из онлайн-магазинов и маркетплейсов. Первые киоски с уличными постаматами появились в 2024 году у корпуса 401 и на Крюковской площади. Всего в городе планировали поставить около двух десятков киосков-постаматов, но, похоже, идея не сработала.