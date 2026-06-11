Исключение десяти адресов из схемы размещения нестационарных объектов согласовали районные депутаты по просьбе префектуры. Это десять киосков и семь встроенных в них постаматов. Причина одна — нерентабельность.

В основном это киоски «Мороженое» по следующим адресам:

— у корпуса 302Б

— у корпуса 349А

— корпус 426А, строение 1

— площадь Юности, 2с1

— улица Юности, дом 5

— улица Юности, у остановки «Ведогонь-театр»

— корпус 601

— корпус 1522

— Новокрюковская улица, дом 9

А также киоск «Бытовые услуги» у корпуса 908.

Большинство из этих киосков могли быть оснащены постаматами для выдачи заказов из онлайн-магазинов и маркетплейсов. Первые киоски с уличными постаматами появились в 2024 году у корпуса 401 и на Крюковской площади. Всего в городе планировали поставить около двух десятков киосков-постаматов, но, похоже, идея не сработала.