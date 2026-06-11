«Моя Мишель» — популярный музыкальный проект, играющий в жанрах синти-поп, диско и поп-рок и получивший статус «Лучшая группа» на премии «Новое Радио».
Награду «МУЗ-ТВ» коллектив получил за альбом «Ангелы и не очень». Согласно анонсу организатора, именно этот альбом и представят осенью на зеленоградской сцене.
Группу любят за яркий вокал, запоминающиеся мелодии, танцевальные ритмы и глубокие, ироничные тексты солистки Татьяны Ткачук.
Кавер-трек «Зима в сердце», исполненный коллективом, набрал 30 миллионов прослушиваний, установив абсолютный рекорд в России — и получил тройную алмазную сертификацию.
Концерт состоится 24 октября (это суббота) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
Продолжительность — 1,5 часа без антракта, возрастное ограничение — 12+.
Билеты от 2800 до 6500 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/kontsert-moya-mishel.
Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71.