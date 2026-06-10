В школе №2045 родителям сначала предложили указать в анкетах, к какому учителю хотят отдать ребёнка. После этого два класса с платными услугами сформировали именно у педагогов, которых выбрало большинство родителей, а классы без платных услуг — у менее популярных.

В письменном ответе школа заявила, что не ведёт персональный учёт пожеланий родителей, но не объяснила, зачем тогда просила родителей выбирать учителя.

Выбор учителя только после выбора платной услуги

Раньше в школе был один класс с платной «комплексной услугой» и учитель в нём был известен заранее. В этом году руководство изменило подход: теперь каждый учитель мог набрать платный класс, а кто именно им станет — решалось по итогам родительских предпочтений.

Родителям предложили заполнить бланк заявления: указать, хотят ли они платную «комплексную услугу», и к какому именно учителю хотят попасть. Графа выбора учителя была предусмотрена только для тех, кто соглашался на платный вариант. Остальные указать педагога не могли. По сути школа сначала выяснила, каких учителей вписали чаще всего, а затем закрепила за этими педагогами платные классы.

В итоге сформировали четыре класса по 32 человека: два платных — у более востребованных учителей, два бесплатных — у педагоги, которых выбирали реже. Все учителя ведут основную программу в первой половине дня, у платных классов дополнительно — занятия по комплексной услуге во второй половине.

Школа: «Мы решили, что так будет проще»

Заместитель директора Ирина Гаврилова в ответ на запрос редакции сообщила, что бесплатное обучение не зависит от приобретения платных услуг. Комплектование классов — компетенция школы, а закон не закрепляет за родителями права выбора конкретного учителя. О бланке, в котором графа выбора учителя была только для платников, предпочли не упоминать.

4 июня родители получили официальный ответ за подписью директора Анны Халевой. В письме та же позиция, но с важной фразой: «Персональный учёт пожеланий родителей образовательная организация не ведёт». Между тем именно это школа и просила сделать в бланке — указать, к какому учителю определить ребёнка.

На родительском собрании 29 мая Гаврилова объяснила логику бланка: «Мы решили, что так вам будет проще — не перечислять все платные услуги, а просто выбрать учителя, который их ведёт». То есть школа фактически признала: выбор учителя в бланке был способом предложить платные услуги, а не учётом пожеланий. Бесплатным такой выбор не предусматривался.

Родительница, участвовавшая в разговоре, считает, что честным вариантом было бы спросить только: хотите платную услугу или нет? Без привязки к конкретному учителю — тогда школа назначала бы педагогов сама. Но школа выбрала другой путь и сама создала ситуацию, где выбор учителя был возможен только за деньги.