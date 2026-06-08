На ПМЭФ компания СберМедИИ показала, как технологии искусственного интеллекта уже применяются в региональном здравоохранении.
В Подмосковье в приложении «Добродел Здоровье» для пациентов работает сервис, который помогает разобраться в результатах анализов и получить рекомендации по дальнейшим действиям. Также компания внедрила в поликлиники ассистента AIDA (Artificially Intelligent Diagnostic Assistant), который анализирует данные медицинской карты за последние два года и помогает врачу быстрее ориентироваться в информации о пациенте.
Ещё одна разработка, представленная на форуме, — система GigaDoc. Она позволяет за несколько минут пройти бесконтактный скрининг основных показателей здоровья и обратить внимание на возможные риски. Такой формат может использоваться для регулярного мониторинга состояния организма и профилактики заболеваний.
В других регионах России также внедряют цифровые медицинские комплексы, включая телемедицинские решения, мобильный рентген и цифровые ФАПы для удалённой диагностики.