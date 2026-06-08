«Подобные технологии постепенно становятся частью повседневной работы системы здравоохранения и выходят за рамки пилотных проектов», — Виктор Ушаков, управляющий директор центра индустрии здоровья Сбера.

Ещё одна разработка, представленная на форуме, — система GigaDoc. Она позволяет за несколько минут пройти бесконтактный скрининг основных показателей здоровья и обратить внимание на возможные риски. Такой формат может использоваться для регулярного мониторинга состояния организма и профилактики заболеваний.

В других регионах России также внедряют цифровые медицинские комплексы, включая телемедицинские решения, мобильный рентген и цифровые ФАПы для удалённой диагностики.