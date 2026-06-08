Все будет хорошо! Обязательно.



В это верил Алексей Арбузов. В это верит «Ведогонь-театр». В это обязательно поверите вы после спектакля «Старомодной комедия». И вот почему:



— это ностальгия: не по советскому, а по настоящему и искреннему;

— это легкий бриз рижского взморья и дух летнего курорта;

— это сильный дуэт профессиональных артистов;

— и, наконец, это юмор в диалогах и символизм в оформлении!



Жить свою лучшую жизнь, несмотря ни на что, и верить, что все еще впереди проще вместе с театром! Приходите 11 июня на премьерный спектакль «Старомодная комедия».



Билеты здесь: https://vedogon.ru/staromodnaya_komedia

Зеленоград, улица Юности, дом 17