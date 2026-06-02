Любителям развлекательных командных викторин предлагают классические, тематические и музыкальные квизы. Обычно игры начинаются в 19:30, иногда — в 17:00.
Площадка проведения — ресторан «Колбасофф». Участие платное, нужна предварительная регистрация.
Квизы разработала компания Ruda Games, которая специализируется на создании интеллектуально-развлекательных игр, паб-квизов и барных викторин. Это бренд, объединяющий «Мозгобойню», «Туц Туц Quiz», «Квизмашину» и другие форматы игр. В мае история игр в Зеленограде перешла отметку в 9 лет и 5000 участников.
График и тематика игр:
- 9, 23 и 30 июня (вторники) и 17 июня (среда), 19:30 — Мозгобойня «Классика»: 49 вопросов обо всем в разных форматах
- 3 июня (среда), 19:30 — Мозгобойня «Легкая»: облегченная классическая игра для новичков
- 4 июня (четверг), 19:30 — Туц Туц Quiz «Классика»: 100 музыкальных вопросов
- 7 июня (воскресенье), 17:00 — Квизмашина «Мультфильмы 21-го века»
- 10 июня (среда), 19:30 — Квизмашина «Сделано в России»: вопросы про достижения, культуру, музыку, кино, мультфильмы и людей
- 11 июня (четверг), 19:30 — Туц Туц Quiz «Золотой граммофон» для любителей хитов поп-музыки
- 18 июня (четверг), 19:30 — Туц Туц Quiz «Лайт»: облегченная музыкальная игра для новичков
- 21 июня (воскресенье), 17:00 — Квизмашина «Сумерки» по известной саге о вампирах
- 24 июня (среда), 19:30 — Квизмашина «Мемы»
- 25 июня (четверг), 19:30 — Туц Туц Quiz «Зарубежный рок»
Как записаться:
На сайте: https://rudagames.com/zelenograd
Ко всем играм дается информация, когда и во сколько откроется онлайн-регистрация.
Стоимость участия — 600 рублей с игрока.
Квизы популярны — если все места заняли, можно записаться в резерв.
Игры проходят в ресторане «Колбасофф» на площади Юности.