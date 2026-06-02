Квизы разработала компания Ruda Games, которая специализируется на создании интеллектуально-развлекательных игр, паб-квизов и барных викторин. Это бренд, объединяющий «Мозгобойню», «Туц Туц Quiz», «Квизмашину» и другие форматы игр. В мае история игр в Зеленограде перешла отметку в 9 лет и 5000 участников.

График и тематика игр:

9, 23 и 30 июня (вторники) и 17 июня (среда), 19:30 — Мозгобойня «Классика»: 49 вопросов обо всем в разных форматах

3 июня (среда), 19:30 — Мозгобойня «Легкая»: облегченная классическая игра для новичков

4 июня (четверг), 19:30 — Туц Туц Quiz «Классика»: 100 музыкальных вопросов

7 июня (воскресенье), 17:00 — Квизмашина «Мультфильмы 21-го века»

10 июня (среда), 19:30 — Квизмашина «Сделано в России»: вопросы про достижения, культуру, музыку, кино, мультфильмы и людей

11 июня (четверг), 19:30 — Туц Туц Quiz «Золотой граммофон» для любителей хитов поп-музыки

18 июня (четверг), 19:30 — Туц Туц Quiz «Лайт»: облегченная музыкальная игра для новичков

21 июня (воскресенье), 17:00 — Квизмашина «Сумерки» по известной саге о вампирах

24 июня (среда), 19:30 — Квизмашина «Мемы»

25 июня (четверг), 19:30 — Туц Туц Quiz «Зарубежный рок»

Как записаться:

На сайте: https://rudagames.com/zelenograd

Ко всем играм дается информация, когда и во сколько откроется онлайн-регистрация.

Стоимость участия — 600 рублей с игрока.

Квизы популярны — если все места заняли, можно записаться в резерв.

Игры проходят в ресторане «Колбасофф» на площади Юности.