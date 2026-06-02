В шатре оборудовали зону игровых автоматов: аэрохоккей, баскетбол, силомер-бокс и силомер с кувалдой. Там же установили VR-аттракцион — с 12 лет, детям 7-12 лет можно пользоваться им только со взрослыми. Правда, он проработал пару дней и сломался, поэтому сейчас недоступен. Когда его починят, пока неизвестно.

На открытом воздухе разместили автодром для детей от 3 до 5 лет, площадку для мини-гольфа, столы для настольного тенниса, хоккейные ворота, робота и зону для панна-футбола. Это уличная футбольная игра один на один: нужно забить мяч в маленькие ворота или провести его между ног соперника. Здесь играют особенно активно — ребята, которые раньше не знали друг друга, знакомятся прямо во время игры.

На площади работает карусель. Дети младше 7 лет могут кататься только со взрослыми. Здесь же установили сцену для мероприятий и деревянные шатры.

На некоторые развлечения, например автодром и карусель, собираются заметные очереди.

Вторая зеленоградская локация фестиваля откроется у Михайловского пруда в августе.

Фестиваль «Лето в Москве» продлится до 7 сентября. Программа мероприятий публикуется на сайте leto.mos.ru и в нашем канале.