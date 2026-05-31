На обычной парковке в нашем городе сфотографировали Marussia B1 — один из самых редких российских спорткаров. Снимок опубликовал канал «Автомобили Зеленограда».
Для автомобильных энтузиастов Marussia давно стала почти легендой. Проект Marussia Motors Николая Фоменко так и не стал серийным автопроизводством, а точное количество построенных машин неизвестно.
В конце 2000-х компания показывала спорткары B1 и B2, планировала европейские шоурумы и говорила о будущем массовом производстве. Но до него дело не дошло: в 2014 году проект закрылся.
