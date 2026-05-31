Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров и ветеринарных врачей 31.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Обязанности фельдшера: Помощь ветеринарному врачу на амбулаторном приёме и ассистирование на операциях, выполнение назначений, проведение вакцинации, чипирования;

Обязанности врача: Проведение амбулаторного приёма, диагностика заболеваний и назначение лечения, оформление ветеринарных сопроводительных документов.

Требования к кандидатам:

  • Среднее или неоконченное высшее образование для фельдшера, высшее образование для ветеринарного врача
  • Стрессоустойчивость, коммуникабельность, исполнительность, стремление к обучению;

Для фельдшера: опыт приветствуется;

Для ветеринарного врача — терапевта: наличие опыта обязательно, приветствуется наличие узкой специализации (дерматология, гастроэнтерология, эндокринология, онкология, ортопедия).

Для ветеринарного врача — хирурга: наличие опыта обязательно. Приветствуется наличие узкой специализации (ортопедия, онкология).

Срочно требуется хирург.

Условия:

• График работы 2/2 с 09:00 до 21:00 или 3/3 с 09:00 до 21:00;
• Достойную заработную плату;
• Официальное трудоустройство и полный социальный пакет;
• Профессиональное обучение и переподготовку за счёт работодателя;
• Возможность реализовать себя в профессии;
• Участие в творческих, спортивных, социальных и корпоративных мероприятиях

Контакты:

Телефон: 8-967-067-27-87
Электронная почта: sbbgzelao@vet.mos.ru

О клинике: Станция по борьбе с болезнями животных — единственная государственная ветеринарная клиника в Зеленограде, работает с 1973 года, входит в сеть ветклиник ГБУ «Мосветобъединение».

Оснащена современным оборудованием: ультразвуковые аппараты, цифровой и дентальный рентген, современная стоматологическая стойка, аппарат ингаляционной анестезии, аппарат искусственной вентиляции лёгких, современный стационар, камеры оксигенотерапии.

Оказываются все виды ветеринарной помощи: терапия, ультразвуковая и рентгенологическая диагностика, кардиологические исследования, стоматологические и хирургические операции, приём экзотических животных, лабораторные исследования, оформление ветеринарных сопроводительных документов, выезд на дом на специализированном автомобиле скорой ветеринарной помощи.

Государственная ветеринарная служба Москвы растёт и развивается, повышает качество, расширяет спектр оказываемых услуг, и ждёт вас в свою команду!
