Афиша июнь
— 2 июня, во вторник, в 19:00
«Философия стоиков: как жить в трудные времена».
— 9 июня, во вторник, в 19:00
«Символы тамплиеров».
— 16 июня, во вторник, в 19:00
«Будда: как преодолевать кризисы? Учимся во всем видеть суть».
— 23 июня, во вторник, в 19:00
«Платон. Откуда приходят идеи?».
— 30 июня, во вторник, в 19:00
«Ценности и смыслы. Как обрести точки опоры».
Билет — 500 рублей
Зеленоград, корпус 601А
Подробнее: https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld
Ребёнка с магнитами в животе привезли в зеленоградскую больницу. Такие случаи уже заканчивались операциями Новости
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей и подростков на выходные 30-31 мая, праздник 1 июня и новую неделю Новости
Ежедневные семейные экскурсии и интерактивные мероприятия «Дома лани» в июне — афиша событий опубликована, ведется запись Новости
В уличный бассейн с подогревом в 16-м микрорайоне начали продавать билеты. Билеты теперь оплачивают сразу при записи Новости
Электрички в субботу будут проезжать Ховрино и несколько других станций без остановки. Вместо них запустят автобусы Новости
Лекция доктора физико-математических наук, популяризатора науки Алексея Семихатова состоится в Зеленограде Реклама
Семейный фестиваль и детскую барахолку «Гаражка» переносят на 7 июня из-за погоды — чтобы полностью сохранить концепцию, формат и настроение праздника Новости
Еще праздник ко Дню защиты детей — 1 июня на площади Юности гостей ждут цирковые номера, огненное шоу и модный показ дизайнеров-подростков Новости
Чем занять детей на каникулах? Проект «Культлето» открыл регистрацию на интенсивы в июне. Места быстро разбирают, но пока они есть на большинство мероприятий Новости
Бесплатное мороженое от Свитлогорья 1 июня в день защиты детей на Зооферме Шихово отметим праздник вместе Новости
Счёт идёт на сотни тысяч: кто оплатит мебель и технику в квартирах, пострадавших от атаки беспилотника Новости
Семейный фестиваль «Детство!» пройдет в Андреевке 30 мая — гостей ждут концерт, встречи с лесничими, праздник красок «Холи» и много других активностей Новости