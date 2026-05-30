Афиша июнь



— 2 июня, во вторник, в 19:00

«Философия стоиков: как жить в трудные времена».

— 9 июня, во вторник, в 19:00

«Символы тамплиеров».

— 16 июня, во вторник, в 19:00

«Будда: как преодолевать кризисы? Учимся во всем видеть суть».

— 23 июня, во вторник, в 19:00

«Платон. Откуда приходят идеи?».

— 30 июня, во вторник, в 19:00

«Ценности и смыслы. Как обрести точки опоры».



Билет — 500 рублей

Зеленоград, корпус 601А

Подробнее: https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld