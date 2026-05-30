Афиша мероприятий на июнь от культурного центра Акрополь 30.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Афиша июнь

— 2 июня, во вторник, в 19:00
«Философия стоиков: как жить в трудные времена».
— 9 июня, во вторник, в 19:00
«Символы тамплиеров».
— 16 июня, во вторник, в 19:00
«Будда: как преодолевать кризисы? Учимся во всем видеть суть».
— 23 июня, во вторник, в 19:00
«Платон. Откуда приходят идеи?».
— 30 июня, во вторник, в 19:00
«Ценности и смыслы. Как обрести точки опоры».

Билет — 500 рублей
Зеленоград, корпус 601А
Подробнее: https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld

Реклама
Реклама
Ребёнка с магнитами в животе привезли в зеленоградскую больницу. Такие случаи уже заканчивались операциями Новости
Облаву на безбилетников провели у «Речного вокзала» — уже по новым штрафам Новости
Карусель на площади Юности заработает 30 мая. Вместе с фестивалем «Лето в Москве» Новости
Закрывается единственный зеленоградский офис «Мосэнергосбыта». Помещение в корпусе 438 продадут с торгов Новости
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей и подростков на выходные 30-31 мая, праздник 1 июня и новую неделю Новости
Впереди выходные — собрали для вас анонсы мероприятий на 30-31 мая в Зеленограде Новости
Ежедневные семейные экскурсии и интерактивные мероприятия «Дома лани» в июне — афиша событий опубликована, ведется запись Новости
Уличная палатка с ягодами заработала на площади Юности: клубника дороже, чем на рынке, но дешевле, чем в соседнем «Перекрёстке» Новости
В уличный бассейн с подогревом в 16-м микрорайоне начали продавать билеты. Билеты теперь оплачивают сразу при записи Новости
Администрация школы 1557 пообещала не ставить платные уроки в середину дня Новости
Первая образовательная выставка в Зеленограде Реклама
Утёнок с городского пруда погиб в ветклинике. Врачи подозревают, что его могли накормить хлебом Новости
Ребенок выпал на козырек подъезда корпуса 508 Новости
Спортивно-патриотическая смена дневного пребывания в ДОСААФ Реклама
Электрички в субботу будут проезжать Ховрино и несколько других станций без остановки. Вместо них запустят автобусы Новости
Участковым врачам «разрешили» подрабатывать после смены. Но пациенту может быть труднее выбрать другого терапевта Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
Летние и каникулярные лагеря Дети
Теннисные корты в лесу закрыли на замок. Рассказываем, где взять ключи Новости
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Лекция доктора физико-математических наук, популяризатора науки Алексея Семихатова состоится в Зеленограде Реклама
Семейный фестиваль и детскую барахолку «Гаражка» переносят на 7 июня из-за погоды — чтобы полностью сохранить концепцию, формат и настроение праздника Новости
Еще праздник ко Дню защиты детей — 1 июня на площади Юности гостей ждут цирковые номера, огненное шоу и модный показ дизайнеров-подростков Новости
Дом на берегу рядом с Зеленоградом Новости
Чем занять детей на каникулах? Проект «Культлето» открыл регистрацию на интенсивы в июне. Места быстро разбирают, но пока они есть на большинство мероприятий Новости
Бесплатные автобусы «Зеленопарка» перестали ходить без предупреждения Новости
«Лужники» становятся все популярнее Реклама
Водитель избил участницу дорожного конфликта на Георгиевском проспекте Новости
Оплату проезда банковской картой начнут блокировать, если не закрыть поездку на МЦД Новости
Бесплатное мороженое от Свитлогорья 1 июня в день защиты детей на Зооферме Шихово отметим праздник вместе Новости
Дым от крупного пожара виден из Зеленограда Новости
Шоу «Уральские пельмени. Новогоднее» — 17 декабря в КЦ «Зеленоград», сейчас можно купить билеты за 4500 рублей, а так их цена доходит до 15000 Новости
Счёт идёт на сотни тысяч: кто оплатит мебель и технику в квартирах, пострадавших от атаки беспилотника Новости
Семейный фестиваль «Детство!» пройдет в Андреевке 30 мая — гостей ждут концерт, встречи с лесничими, праздник красок «Холи» и много других активностей Новости
На маркете товаров ручной работы «Встреча» пройдет благотворительная акция помощи котикам Новости
От метро «Ховрино» по Ленинградскому шоссе запустят новый московский автобус Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру