График работы карусели должен совпадать с работой самой фестивальной площадки:

— со вторника по четверг — с 12:00 до 20:00

— в пятницу — с 12:00 до 22:00

— в субботу — с 10:00 до 22:00

— в воскресенье — с 10:00 до 20:00

Понедельник будет техническим днём. Исключение — ближайший понедельник, 1 июня, День защиты детей: в этот день площадка будет открыта.

Открытие фестиваля «Лето в Москве» состоится на площади Юности 30 мая в 16:00. Обещают концерт и мастер-классы. Всего же на площадке планируется разместить более 20 точек с интересными занятиями для горожан разных возрастов.