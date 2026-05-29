Праздники ко Дню защиты детей и открытию летнего сезона

— 30 мая, суббота, площадь Юности — аниматоры в образе сказочных героев и шоу аэрокукол, мастер-классы, конкурсы с призами, а также бесплатный лимонад и сахарная вата, подробнее здесь. А еще планируется открытие любимой горожанами карусели, об этом мы рассказали здесь.

— 30 мая, ДК Андреевка — концерт, встречи с лесничими, праздник красок «Холи» и много других активностей, подробнее здесь.

— 1 июня, понедельник, площадь Юности — цирковые номера, огненное шоу и модный показ дизайнеров-подростков, подробнее здесь.

— 1 июня у Школьного озера — праздник с концертом, анимацией, квестами и мыльными пузырями, подробнее здесь.

— 1 июня в Культурном центре «Зеленоград» — семейный праздник с анимационной программой и мастер-классами, подробнее — на сайте КЦ.

— 1 июня во дворике роддома — беременных женщин и родителей с детьми приглашают на встречу с врачами, игры и мастер-классы, подробнее здесь.

— 1 июня за зооферме «Шихово» — шоу мыльных пузырей, мастер-классы, аквагрим и бесплатное мороженое, подробнее здесь.

Театр и шоу детям

— «Майнкрафт Шоу» (0+) — 31 мая на сцене ДК МИЭТ, подробнее здесь.

— 30 мая, 3 и 5 июня детский театр «Крылья» в Менделеево приглашает на бесплатные спектакли: «Алые паруса», «Дюймовочка» и «Снежная королева». Подробнее здесь.

Кинотеатры

В зеленоградских кинотеатрах идут новинки: мультфильм «Кощей. Тайна живой воды» (6+), приключенческий фильм «Мой друг нерпа» (12+) и детектив «Следствие ведут овечки» (6+), а также состоятся предпоказы фэнтези «Момо» (12+) и семейной комедии «Космическая Машка» (12+). Подробнее здесь.

Интеллектуальный досуг

— 30 мая с 10:00 до 14:00 в Культурном центре «Зеленоград» состоится образовательная выставка колледжей и вузов, подробнее здесь.

— 1 июня в 16-м микрорайоне пройдут бесплатные занятия по нейро-играм и арт-терапии в «Центре речи», подробности и запись здесь.

— 4 июня в ДК МИЭТ пройдет лекция доктора физико-математических наук, популяризатора науки Алексея Семихатова, выступления которого нравятся школьникам от 12 лет, подробнее здесь.

Летние программы под открытым небом

Каждую субботу и воскресенье гости Озеропарка смогут принять участие в активных и спокойных играх, чтении вслух и викторинах, а также особенных встречах с интересными людьми на открытом воздухе. До конца мая мероприятия проходят с 13:00 до 17:00, летом — с 10:00 до 17:00. Подробнее здесь.

Ежедневные экскурсии и особенные интерактивные мероприятия «Дома лани» на Никольском проезде, подробнее здесь.

А еще?

30 мая, в субботу, с 11:00 до 20:00 можно посетить маркет «Встреча» в Крюково всей семьей — здесь будет живая музыка, авторские сладости, красивая фотозона, а также возможность помочь котикам. Подробнее здесь.

Обратите внимание! Семейный фестиваль и детскую барахолку «Гаражка» переносят с 31 мая на 7 июня из-за погоды — чтобы полностью сохранить концепцию, формат и настроение праздника. Подробности здесь.

Знаете другие интересные мероприятия для детей и родителей? — Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. И отличных вам выходных и лета!