Впереди выходные — собрали для вас анонсы мероприятий на 30-31 мая в Зеленограде 29.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Футбол. Финал Лиги чемпионов — суббота, 30 мая

Обзвонили и выбрали места в Зеленограде, где можно собраться и посмотреть трансляцию на хорошем экране в компании других болельщиков: www.zelenograd.ru/news/62289/

Концерт под открытым небом — суббота, 30 мая

Новое «Лето в Москве» — сезон концертов и активных мероприятий на площади Юности откроют в 16:00. Подробнее здесь.

Летний маркет с живой музыкой — суббота, 30 мая

С 11:00 до 20:00 в фудмоле «Станция» пройдет маркет «Встреча» — с ярмаркой изделий ручной работы, живой музыкой, красивой фотозоной, а также благотворительной акцией в пользу котиков. Подробнее здесь.

Помочь людям — суббота, 30 мая

С 8:30 до 12:00 доноров крови снова ждут в отделении трансфузиологии больницы имени Кончаловского. Подробнее здесь.

Художникам — суббота, 30 мая

В 14:00 профессионалов и любителей приглашают во Флейту нарисовать натюрморт, из работ сформируют экспозицию. Вход свободный, мольберт и материалы — свои. Подробнее здесь.

Ведогонь-театр

— 30 мая (суббота), 19:00 — драма «Бесприданница» (12+)

— 31 мая (воскресенье), 19:00 — комедия «Женитьба Бальзаминова» (12+)

Подробности и билеты — на сайте театра: https://vedogon.ru/afisha

Клубные концерты

— 30 и 31 мая в клубе «ДК41» вспоминают двух звезд джазовой эстрады — Майлза Дэвиса и Сонни Роллинза. В эти выходные здесь прозвучит их музыка — в живом исполнении и на виниле из частной коллекции.

Адрес клуба: Савелкинский проезд, дом 10. Мероприятия и билеты на сайте клуба: https://dk41.ru/z001.

Телефон: 8-965-359-01-33.

— 30 мая, в субботу, в 21:00 в клубе «Это бар» состоится концерт белгородской ска-панк-группы «Стоп-кран», после чего с полуночи будут крутить электронную музыку (хаус и техно), вход свободный.

Адрес бара: корпус 1824

Посетителям заведения должно быть не менее 18 лет.

Справки и бронирование столов: 8-977-320-20-02 (с 15:00).

Кино

В прокат вышел музыкальный байопик «Майкл» (18+), российский триллер «Пропасть» (16+), продолжение звездной саги «Мандалорец и Грогу» (12+), американский ужастик «Обитель зла: Мутация» (18+) и комедийная драма «Убийственная вечеринка» (18+).

Кроме того, в Зеленопарке покажут оперу в рамках проекта «Театр в кино» (18+).

Подробности здесь.

Спортивные мастер-классы

Активные мероприятия сезонного проекта «Лето в Москве»: выборка по Зеленограду.

Семейный досуг

30 мая и 1 июня по всему Зеленограду и в Андреевке пройдут масштабные праздники, связанные с началом лета и Днем защиты детей. Это концерты и шоу аэрокукол, цирковые выступления и фаер-шоу, анимация, игры, праздник красок «Холи» и конкурсы. Есть и другие события для детей и подростков — собрали большую подборку в «Родителях Зеленограда».

