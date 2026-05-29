В первом месяце лета пройдут ежедневные экскурсии и три интерактивных мероприятия на Никольском проезде, а также одно большое событие — у Школьного озера.
Программы подходят детям с шести лет, одна экскурсия разработана для подростков. Участие бесплатное, нужно записаться.
«Дом лани»
Никольский проезд, за домом 2.
Остановка «Московский проспект» (автобусы 2, 10, 12, 400, e41).
В вольерном комплексе, кроме самих ланей, живут фазаны, индейки, курицы и кролики.
- ежедневно в 14:00 — экскурсия «Флора и фауна Крюковского лесопарка» (6+)
- 6 июня, суббота, 11:00 — тематическая программа ко Дню эколога (экскурсия, квест, викторина и природный экспериментариум, 6+)
- 6 июня, суббота, 11:00 — экскурсия «Орнитофауна» (12+)
- 23 июня, вторник, 15:00 — интерактивная игра «Лента времени» и мастер-класс «Лесная корона» (6+)
Школьное озеро
Озеропарк: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002
- 1 июня, понедельник, 11:00—13:00 — «Дом лани» принимает участие в программе праздника ко Дню защиты детей.
Для всех желающих проведут квест «О ланях и не только», а также творческие занятия «Природный экспериментариум» и «Вторая жизнь бумаги». Эти интерактивы подходят детям от шести лет.
Программа праздника — со свободным доступом, но чтобы точно попасть на интересное вам мероприятие, лучше позвонить.
Полная программа мероприятия в Озеропарке: https://t.me/roditeli_zelenograd/1459
Не забудьте зарегистрироваться — по телефону: 8-499-735-64-83 (с 10:00 до 17:00) или по электронной почте: ecodomlani@eco.mos.ru.