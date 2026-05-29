В клинике утёнку сделали рентген, и выяснилось, что у него сильно вздут кишечник — врачи сообщили, что есть признаки дрожжевого брожения: утенок скорее всего съел хлеб.

«К сожалению утенок не выжил, врачи не смогли ему помочь, — заключает зеленоградка и просит, — Пожалуйста, напомните всем о том, что птиц ни в коем случае нельзя кормить хлебом, они от этого погибают в муках. Да и вообще сейчас лето и еды для них достаточно, дополнительно подкармливать их не нужно».

Подходящий корм для уток — не хлеб, не выпечка или снеки, а специальные зерновые смеси, кукурузные зёрна, геркулес, овсяные хлопья, тёртые овощи (морковь, кабачок), пророщенное зерно.

Проблема не только на Большом городском пруду: хлеб регулярно бросают уткам и на Михайловском пруду, Школьном озере и Дунькином пруду. Из-за этого страдают птицы, а куски хлеба остаются плавать у берега

На Быковом болоте в 1-м микрорайоне и на Никольском пруду в МЖК стоят автоматы со специальным кормом для уток и лебедей. А на Быковом еще и контейнеры с кормом, доступные для всех желающих.

В Мосводостоке, который обслуживает зеленоградские водоёмы, сообщили «Зеленоград.ру», что не отвечают за установку автоматов и кормушек. С такими просьбами нужно обращаться в префектуру, управы или департамент природопользования

Редакция «Зеленоград.ру» выяснит планы по установке автоматов с кормом у других зеленоградских водоёмов.