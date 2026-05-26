Июнь в «Ведогонь-театре» — много любимых зрителями постановок в разных жанрах 26.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Двенадцать репертуарных спектаклей, включая фольклорную сагу по книге Наринэ Абгарян, романтическую комедию Шекспира, историческую драму Алексея Толстого и другие интересные постановки увидят зрители зеленоградского драмтеатра в июне.

Если вы планировали посмотреть какие-то спектакли — решайтесь, скоро закрытие театрального сезона.

Афиша и билеты

4 июня (четверг), 19:00 — «Воспоминания из старого чемодана» (16+)

Моноспектакль Ильи Роговина: история любви и жизни внутри театра. Билеты по 1300 рублей: https://vedogon.ru/stary_chemodan

5 июня (пятница), 19:00 — «Скупой» (12+)

Комедия Мольера о богатом Гарпагоне, который доводит скупость до абсурда и пытается устроить судьбу детей по расчету. Билеты от 1000 до 1600 рублей: https://vedogon.ru/skupoy

6 июня (суббота), 19:00 — «Дон Жуан, или Каменный пир» (16+)

История о Дон Жуане, который бросает вызов правилам и морали — пока очередная выходка не становится вопросом жизни и смерти. Билеты от 1200 до 1800 рублей: https://vedogon.ru/don_juan

7 июня (воскресенье), 19:00 — «Горка» (16+)

Комедийный ретро-спектакль с жанровым определением «детский утренник для взрослых». Билеты от 1000 до 1600 рублей: https://vedogon.ru/gorka

11 июня (четверг), 19:00 — «Старомодная комедия» (12+)

Лирическая история о встрече двух одиноких людей в доме отдыха на Рижском взморье: она — яркая и независимая, он — педантичный врач. Билеты от 1600 до 2200 рублей: https://vedogon.ru/staromodnaya_komedia

14 июня (воскресенье), 19:00 — «Правда — хорошо, а счастье лучше» (12+)

Комедия Островского: в доме строгой Мавры Барабошевой — семейные конфликты, «яблочный» вор и внучка, которая отказывается от выгодного брака. Билеты от 1200 до 1800 рублей: https://vedogon.ru/pravda

18 июня (четверг), 19:00 — «Беда от нежного сердца» (12+)

Комедия-водевиль: в доме Бояркиных все смешалось из-за брачных планов, трех девушек на пути слишком влюбчивого жениха.

Билеты от 1400 до 2000 рублей: https://vedogon.ru/beda_ot_nejnogo_serdza

19 июня (пятница), 18:00 — «С неба упали три яблока» (16+)

Постановка по прозе Наринэ Абгарян: история армянской деревушки Маран, где реальность переплетена с почти сказовым дыханием жизни. Билеты от 1400 до 2000 рублей: https://vedogon.ru/s_neba_upali_3_yabloka

20 июня (суббота), 19:00 — «Бесприданница» (12+)

История Ларисы Огудаловой, которая не вписывается в прозаический мир, где чувства подменяют расчетом. Билеты от 1200 до 1800 рублей: https://vedogon.ru/bespridannica

21 июня (воскресенье), 19:00 — «Посадник» (12+)

Историческая драма по пьесе Алексея Толстого про Великий Новгород 13-го века и осаду Суздальским княжеством. Билеты от 1000 до 1600 рублей: https://vedogon.ru/posadnik

26 июня (пятница), 19:00 — «Звездопад» (14+)

Лирическая драма о первой любви на фоне войны: девятнадцатилетний Миша Ерофеев оказывается в тыловом госпитале и встречает медсестру Лиду. Билеты от 1400 до 2000 рублей: https://vedogon.ru/zvezdopad

28 июня (воскресенье), 19:00 — «Двенадцатая ночь, или Что угодно…» (16+)

Комедия Шекспира: любовные курьезы, переодевания и цепочка недоразумений вокруг загадочного юноши Цезарио набирают обороты. Билеты от 1200 до 1800 рублей: https://vedogon.ru/12noch

А для детей?

Собрали детскую афишу театра в «Родителях Зеленограда»: https://www.zelenograd.ru/news/62301/

Адрес Ведогонь-театра: улица Юности, дом 17.

На ряд спектаклей открыта возможность покупки билетов по Пушкинской карте. Телефон кассы: 8-499-731-00-31.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
После атаки БПЛА пострадали около 200 квартир более чем в десяти домах. Восстановление обещают закончить к началу июня Новости
Июнь в «Ведогонь-театре» — много любимых зрителями постановок в разных жанрах Новости
Участники зеленоградского полумарафона собрали более 600 тысяч рублей на реабилитацию пятилетней девочки Новости
Школа плюс деньги: за что родителей заставляют платить Новости
Каникулы в городе — обзор афиши «Ведогонь-театра» на июнь Новости
Дорожную ловушку у ТЦ «Зеленоградский» отказались обсуждать на комиссии по безопасности дорожного движения Новости
Летняя школа IQ007: программа смен на июнь-июль 2026 Новости
Стендап у открытого микрофона — пивница «Синий гном» приглашает выступить 27 мая Новости
День защиты детей — 1 июня у Школьного озера проведут веселый праздник с концертом, анимацией, квестами и мыльными пузырями Новости
Участковых врачей вернут в московские поликлиники Новости
В комплексе «Элма-Алабушево» открыта аренда новых производственно-складских помещений Реклама
«Судитесь с Зеленским, а наше правительство умывает руки»: пострадавшие от атак БПЛА объединяются, потому что поодиночке их не слышат Новости
Почти две тысячи человек вышли на старт зеленоградского полумарафона Новости
Подростка с тяжёлой травмой нашли на путях у Алабушево Новости
Карусель на площади Юности заработает после начала фестиваля «Лето в Москве» Новости
Слышали новость, что в Москве будут штрафовать пешеходов через камеры? Дептранс это опроверг Новости
Финал Лиги чемпионов по футболу — 30 мая. Собрали места в Зеленограде, где трансляцию можно посмотреть на хорошем экране и в компании других болельщиков Новости
Москва третий год ждёт штрафов за шумные машины. Но Мосгордума не объясняет, как продвигает свой законопроект Новости
В ресторане Хмельной кабан прямая трансляция финала Лиги чемпионов Реклама
Центр Косметологии «Квезаль» ищет косметолога-эстетиста Новости
Художников приглашают нарисовать натюрморт на тему православия, из работ сформируют экспозицию — зовут как профессионалов, так и любителей Новости
Родителей малышей приглашают на встречу с врачами — 29 мая поговорят про правила безопасного лета с детьми Новости
Сапсерфинг становится все популярнее среди москвичей Реклама
Сломанные снегопадом деревья снова зазеленели: природа берёт своё Новости
Горячую воду отключат со вторника в 8, 9, 10, 11, 12 микрорайонах Новости
Летние и каникулярные лагеря Дети
Пять месяцев на благоустройство одного двора: как плохо организованные работы превращают парковки в склады Новости
Соседний лес стал местом научной экспедиции для ребят из Дворца Творчества. Такую прогулку можно повторить самостоятельно Новости
В аварии на Ленинградском шоссе погиб человек — машину буквально намотало на столб Новости
Площадка для мероприятий June loft в 17-м микрорайоне перешла от одной семьи к другой Новости
Асфальт начали снимать на аллее Лесные пруды — это ещё один объект большого дорожного ремонта Новости
Виртуальной «Тройке» добавят оплату без неудобных QR-кодов Новости
Спектакль Евгения Гришковца «Хорошая лекция» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград», билеты только появились в продаже, пока есть места за 2000 рублей Новости
Нужны ли велопарковки у подъездов? Похоже, спрос на них есть Новости
Лыжероллерную трассу начали перестраивать по урезанному проекту: она будет короче и без отдельных дорожек для пешеходов Новости
На месте незаконного ТЦ у станции Крюково теперь пустая площадка Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру