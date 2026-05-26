Афиша и билеты

4 июня (четверг), 19:00 — «Воспоминания из старого чемодана» (16+)

Моноспектакль Ильи Роговина: история любви и жизни внутри театра. Билеты по 1300 рублей: https://vedogon.ru/stary_chemodan

5 июня (пятница), 19:00 — «Скупой» (12+)

Комедия Мольера о богатом Гарпагоне, который доводит скупость до абсурда и пытается устроить судьбу детей по расчету. Билеты от 1000 до 1600 рублей: https://vedogon.ru/skupoy

6 июня (суббота), 19:00 — «Дон Жуан, или Каменный пир» (16+)

История о Дон Жуане, который бросает вызов правилам и морали — пока очередная выходка не становится вопросом жизни и смерти. Билеты от 1200 до 1800 рублей: https://vedogon.ru/don_juan

7 июня (воскресенье), 19:00 — «Горка» (16+)

Комедийный ретро-спектакль с жанровым определением «детский утренник для взрослых». Билеты от 1000 до 1600 рублей: https://vedogon.ru/gorka

11 июня (четверг), 19:00 — «Старомодная комедия» (12+)

Лирическая история о встрече двух одиноких людей в доме отдыха на Рижском взморье: она — яркая и независимая, он — педантичный врач. Билеты от 1600 до 2200 рублей: https://vedogon.ru/staromodnaya_komedia

14 июня (воскресенье), 19:00 — «Правда — хорошо, а счастье лучше» (12+)

Комедия Островского: в доме строгой Мавры Барабошевой — семейные конфликты, «яблочный» вор и внучка, которая отказывается от выгодного брака. Билеты от 1200 до 1800 рублей: https://vedogon.ru/pravda

18 июня (четверг), 19:00 — «Беда от нежного сердца» (12+)

Комедия-водевиль: в доме Бояркиных все смешалось из-за брачных планов, трех девушек на пути слишком влюбчивого жениха.

Билеты от 1400 до 2000 рублей: https://vedogon.ru/beda_ot_nejnogo_serdza

19 июня (пятница), 18:00 — «С неба упали три яблока» (16+)

Постановка по прозе Наринэ Абгарян: история армянской деревушки Маран, где реальность переплетена с почти сказовым дыханием жизни. Билеты от 1400 до 2000 рублей: https://vedogon.ru/s_neba_upali_3_yabloka

20 июня (суббота), 19:00 — «Бесприданница» (12+)

История Ларисы Огудаловой, которая не вписывается в прозаический мир, где чувства подменяют расчетом. Билеты от 1200 до 1800 рублей: https://vedogon.ru/bespridannica

21 июня (воскресенье), 19:00 — «Посадник» (12+)

Историческая драма по пьесе Алексея Толстого про Великий Новгород 13-го века и осаду Суздальским княжеством. Билеты от 1000 до 1600 рублей: https://vedogon.ru/posadnik

26 июня (пятница), 19:00 — «Звездопад» (14+)

Лирическая драма о первой любви на фоне войны: девятнадцатилетний Миша Ерофеев оказывается в тыловом госпитале и встречает медсестру Лиду. Билеты от 1400 до 2000 рублей: https://vedogon.ru/zvezdopad

28 июня (воскресенье), 19:00 — «Двенадцатая ночь, или Что угодно…» (16+)

Комедия Шекспира: любовные курьезы, переодевания и цепочка недоразумений вокруг загадочного юноши Цезарио набирают обороты. Билеты от 1200 до 1800 рублей: https://vedogon.ru/12noch

А для детей?

Собрали детскую афишу театра в «Родителях Зеленограда»: https://www.zelenograd.ru/news/62301/

Адрес Ведогонь-театра: улица Юности, дом 17.

На ряд спектаклей открыта возможность покупки билетов по Пушкинской карте. Телефон кассы: 8-499-731-00-31.