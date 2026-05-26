Вход свободный. Если пойдет дождь, мероприятие перенесут в конференц-зал административного корпуса. Гостей приглашают не переживать и обязательно приходить.

Праздник «Солнышко в ладошках» — что в программе?

— секция для будущих родителей «В ожидании чуда» — персональные консультации специалистов роддома: акушеров-гинекологов, неонатологов и специалистов по грудному вскармливанию;

— интерактивы во дворе роддома с играми и танцами для детей;

— творческие мастер-классы с руководителем кружка «Раннее развитие» для мам с детьми;

— импровизированное кафе от команды учреждения и гостей;

— общение и обмен новостями и опытом «выпускников» роддома — родителей малышей разного возраста.

Праздник пройдет 1 июня (это понедельник) с 16:00 до 18:00 во дворе зеленоградского роддома по адресу: улица Александровка, дом 8. Вход свободный и без регистрации.

На фото — как проходят такие праздники во дворе роддома