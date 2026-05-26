Команда зеленоградского роддома собирает детей и родителей на встречу, в программе которой — консультации со специалистами для беременных, танцы и игры для детей, семейные мастер-классы, а также импровизированное кафе для всех гостей.
Вход свободный. Если пойдет дождь, мероприятие перенесут в конференц-зал административного корпуса. Гостей приглашают не переживать и обязательно приходить.
Праздник «Солнышко в ладошках» — что в программе?
— секция для будущих родителей «В ожидании чуда» — персональные консультации специалистов роддома: акушеров-гинекологов, неонатологов и специалистов по грудному вскармливанию;
— интерактивы во дворе роддома с играми и танцами для детей;
— творческие мастер-классы с руководителем кружка «Раннее развитие» для мам с детьми;
— импровизированное кафе от команды учреждения и гостей;
— общение и обмен новостями и опытом «выпускников» роддома — родителей малышей разного возраста.
Праздник пройдет 1 июня (это понедельник) с 16:00 до 18:00 во дворе зеленоградского роддома по адресу: улица Александровка, дом 8. Вход свободный и без регистрации.
