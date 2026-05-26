Расписание и билеты

6 июня (суббота, 11:00), 20 июня (суббота, 13:00) и 28 июня (воскресенье, 11:00) — интерактивная экскурсия «Знакомство с театром» (7+)

В игровой форме детям расскажут о том, как создается спектакль от идеи до воплощения на сцене, познакомят с разными театральными профессиями, таинственным закулисьем и тайнами театрального костюма.

Билеты по 750 рублей можно оплатить Пушкинской картой: https://vedogon.ru/ekskursiya-znakomstvo-s-teatrom/

13 июня (суббота), 16:00 — «Калле Блюмквист — суперсыщик!» (10+)

Веселый детективный спектакль по истории Астрид Линдгрен о находчивом сыщике тринадцати лет.

Билеты стоимостью от 1200 до 1800 рублей можно оплатить Пушкинской картой: https://vedogon.ru/kalle.

21 июня (воскресенье), 11:00 — интерактивный спектакль-сторителлинг «Волшебный сундук потерянного смеха» (3+)

В этой истории нет четкого сценария. Есть два клоуна, пустой волшебный сундук, мыльные пузыри и дети как главные соавторы. Подробнее мы рассказали здесь: https://t.me/roditeli_zelenograd/925

Билеты по 1000 рублей: https://vedogon.ru/volshebny_sunduk.



27 июня (суббота), 15:00 — мультимедийный спектакль «Умная собачка Соня» (5+)

Известная и очень зеленоградская история Андрея Усачева в формате спектакля-мультфильма расскажет про дружбу Ивана Иваныча Королева и очень воспитанной собачки Сони.

Билеты стоят от 900 до 1500 рублей: https://vedogon.ru/umnaya-sobachka-sonya.

Адрес Ведогонь-театра: улица Юности, дом 17. Телефон кассы: 8-499-731-00-31.