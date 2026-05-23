Если произнести имя «Евгений Гришковец», большинство людей в первую очередь вспомнят знаменитую строчку из песни «Настроение улучшилось», записанной совместно с группой «Бигуди». В ней автор перечисляет простые повседневные радости жизни, после которых на душе становится чуточку легче. Строчка ушла в народ и превратилась в настоящий мем.

Широкую известность Гришковец получил в конце 1990-х благодаря созданию уникального авторского театра и доверительным моноспектаклям, где он общается со зрителем о простых, но глубоких человеческих переживаниях (например, в спектакле «Как я съел собаку»).

Творчество артиста отличается глубокой искренностью и вниманием к внутреннему миру обычного человека. Помимо пьес, Гришковец известен как автор романов — таких как «Рубашка» (роман, вошедший в лонг-лист Букеровской премии) и «Асфальт». Его литературные произведения и спектакли оказывают большое влияние на современную российскую культуру.

Анонс осеннего выступления на зеленоградской сцене звучит так:

«Как рассказать историю так, чтобы вас действительно слушали? — У каждого из нас бывали моменты в компании друзей: вы начинаете что-то рассказывать, но внимание слушателей ускользает. Вы не начальник, не сообщаете секретных фактов и не пересказываете сплетни — это просто „болтовня“. Но как сделать ее по-настоящему увлекательной?»

Выступление пройдет 22 ноября (это воскресенье) в 18:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Продолжительность — 2,5 часа с антрактом, возрастное ограничение — 18+.

Билеты от 2000 до 6000 рублей.

