На большом экране в Зеленограде покажут самую фантастическую пьесу Шекспира «Буря» — историю любви, мести и освобождения на волшебном острове 22.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Кораблекрушение, зачарованный остров, озорные духи и магические книги — за три часа герои успеют пережить невероятные приключения, найдут любовь, попытаются устроить революцию, отомстят обидчикам и получат свободу.

Постановка отличается живым юмором, театральными чудесами, вниманием к величественной поэзии Барда, а также одним из лучших актерских составов легендарного шекспировского театра «Глобус».

«Глобус» не устает удивлять зрителей. Кораблекрушение изображают с помощью почти игрушечного кораблика, в роли скал острова — окрашенные в тон глобусовских колонн гипсовые «валуны», за магию отвечают падающие из-под свода лепестки и потустороннее пение духов под музыку оскароносного Стивена Уорбека. Отдельно впечатляет выход Ариэля в виде чудовищной гарпии, словно сошедшей с картин Босха.

А главное таинство, которое погружает зрителя с головой в мир пьесы, творят актеры. Режиссер Джереми Хэррин собрал для своей постановки блестящий состав, не обойдя и заслуженных глобусовских звезд, и талантливую молодежь.

Краткий сюжет

Изгнанный герцог Просперо использует магию, чтобы вызвать шторм и заманить на свой остров заговорщиков — миланского брата Антонио и неаполитанского короля Алонзо. Проводя героев через череду испытаний и иллюзий, Просперо прощает обидчиков, возвращает себе трон, благословляет брак своей дочери Миранды с наследником короля и освобождает духов.

Особенности формата

Формат «театра в кино» превращает просмотр в уникальный визуальный опыт, который во многом дополняет, а иногда и превосходит посещение театра вживую. Вы увидите лица артистов, их мимику и мельчайшие детали костюмов благодаря крупным планам. Действие раскроется через многоракурсную съемку, соединяющую масштаб массовых сцен и ювелирную технику актерской игры. Десятки камер будут работать, чтобы вы оценили весь замысел постановки из удобного кресла.

Запись постановки покажут 26 мая (это вторник) в 19:00 в кинотеатре Торгового центра «Иридиум». Спектакль идет на родном английском с русскими субтитрами. Продолжительность — 2 часа 45 минут с одним антрактом, возрастное ограничение — 16+.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Семейный фестиваль «Гаражка» — 31 мая на территории ресторана Nikol’sky гостей ждет культурный, активный, веселый и умный досуг Новости
На Панфиловском проспекте стало больше стройплощадок Новости
Ленинградский вокзал открылся после почти двухлетнего ремонта Новости
На большом экране в Зеленограде покажут самую фантастическую пьесу Шекспира «Буря» — историю любви, мести и освобождения на волшебном острове Новости
Праздники двора пройдут с 25 по 29 мая в разных районах Зеленограда Новости
Большую анимационную программу для детей и подростков обещают на праздниках двора с 25 по 29 мая в разных районах Зеленограда Новости
У огарей на Дунькином пруду появились утята Новости
Черепашки снова вышли на альпийскую горку в микрорайоне МЖК — их просят не брать в руки Новости
Пыль от ремонта школ начали поливать водой после публикации «Зеленоград.ру». Но это не помогает Новости
Музыканты и болельщики выйдут поддержать участников Зеленоградского полумарафона. Вы тоже можете присоединиться Новости
Жара открыла пляжный сезон раньше официальной даты. Проверили, как водоёмы готовы к лету Новости
Палатку по продаже клубники поставили на площади Юности. Она будет единственной в городе Новости
ЕМИАС обновят почти за 1,5 миллиарда рублей: что изменится для пациентов и врачей Новости
Котики и пряники — благотворительный мастер-класс в пользу питомцев котокафе проведут 24 мая в 4-м микрорайоне Новости
Донорские субботы становятся традицией и приносят много добра — 23 и 30 мая желающих помочь снова ждут в больнице Кончаловского Новости
Скидки -20% на все меню в «Папа Джонс» Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
Каникулы для детей: спорт, творчество и отдых Реклама
Учитель-логопед школы в 14-м микрорайоне победила на конкурсе «Педагоги года Москвы» Новости
Семейный досуг выходного дня в парке — шатер чтения, творчества и интерактивов на Школьном озере открывает сезон 23 мая Новости
Детский сад «Теремок» приглашает на день открытых дверей Новости
На беговую разминку с призами приглашают организаторы Зеленоградского полумарафона Новости
Зеленоградцев старшего возраста приглашают на полезные прогулки по лесу с экскурсоводом — первая состоится 21 мая в 5-м микрорайоне Новости
Скидки до 2 млн и рассрочка 0%: как развивается «Новое Бакеево Современный квартал» Реклама
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 30 мая на веранде фудмола «Станция» Новости
Чёрное озеро официально закрыли для посещений. Но физически перекрыть проходы не получается Новости
Самокатчик получил три года условно за аварию, в которой тяжело пострадала его пассажирка Новости
Ретро-концерт организуют в пятницу вечером в 15-м микрорайоне Новости
На большом экране в Зеленограде покажут оперу Джузеппе Верди «Дон Карлос» — знаменитую историческую драму о любви и долге в интерпретации Кирилла Серебренникова Новости
Картинки с выставки: как наряжались местные крестьянки в прошлом веке Истории
Жителям Солнечногорска выплатят компенсации за машины, повреждённые при атаке БПЛА. Как быть москвичам, непонятно Новости
Сиреневый фестиваль в Шахматово — в выходные в усадьбе Блока пройдет красивый праздник с концертной и театральной программой Новости
Детский велофестиваль — 23 мая в 15-м микрорайоне Новости
Болезнь легче предупредить, чем лечить Реклама
Главу управы Крюково освободили от должности Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру