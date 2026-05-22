«Глобус» не устает удивлять зрителей. Кораблекрушение изображают с помощью почти игрушечного кораблика, в роли скал острова — окрашенные в тон глобусовских колонн гипсовые «валуны», за магию отвечают падающие из-под свода лепестки и потустороннее пение духов под музыку оскароносного Стивена Уорбека. Отдельно впечатляет выход Ариэля в виде чудовищной гарпии, словно сошедшей с картин Босха.

А главное таинство, которое погружает зрителя с головой в мир пьесы, творят актеры. Режиссер Джереми Хэррин собрал для своей постановки блестящий состав, не обойдя и заслуженных глобусовских звезд, и талантливую молодежь.

Краткий сюжет

Изгнанный герцог Просперо использует магию, чтобы вызвать шторм и заманить на свой остров заговорщиков — миланского брата Антонио и неаполитанского короля Алонзо. Проводя героев через череду испытаний и иллюзий, Просперо прощает обидчиков, возвращает себе трон, благословляет брак своей дочери Миранды с наследником короля и освобождает духов.

Особенности формата

Формат «театра в кино» превращает просмотр в уникальный визуальный опыт, который во многом дополняет, а иногда и превосходит посещение театра вживую. Вы увидите лица артистов, их мимику и мельчайшие детали костюмов благодаря крупным планам. Действие раскроется через многоракурсную съемку, соединяющую масштаб массовых сцен и ювелирную технику актерской игры. Десятки камер будут работать, чтобы вы оценили весь замысел постановки из удобного кресла.

Запись постановки покажут 26 мая (это вторник) в 19:00 в кинотеатре Торгового центра «Иридиум». Спектакль идет на родном английском с русскими субтитрами. Продолжительность — 2 часа 45 минут с одним антрактом, возрастное ограничение — 16+.