На следующей неделе пройдут «Дни соседей» в 1-м, 6-м, 9-м, 10-м и 18-м микрорайонах. Они начнутся в 16:00 и продлятся около двух часов. В бесплатной программе есть мероприятия для детей и взрослых.

Гостей приглашают надеть разноцветные платья, яркие галстуки, сделать дерзкие прически — чтобы каждый смог почувствовать себя звездой вечеринки стиляг. Прошлым летом такие мероприятия нравились зеленоградцам.

В программе:

— выступления музыкальных и танцевальных коллективов

— конкурс поделок (рисунки, открытки, рукоделие, декоративно-прикладное творчество) на тему «Добрые соседи»

— анимационная программа для детей и взрослых

Маленьких гостей ждут веселые игры, конкурсы и ведущие интерактивов в образах героев мультфильмов.

График проведения добрососедских дней:

25 мая (понедельник) 16:00

спортивная площадка у корпуса 930

26 мая (вторник) 16:00

Школьное озеро, сцена

27 мая (среда) 16:00

спортивная площадка у корпуса 622

28 мая (четверг) 16:00

спортивная площадка у корпуса 165

Стиль этого праздника обозначен — вечеринка стиляг.

29 мая (пятница) 16:00

дворовая территория у корпуса 1804б

Мероприятие организует Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда. Вход свободный.