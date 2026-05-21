Зеленоградцы уже купаются и загорают на пляжах, хотя официально купальный начнётся только 1 июня. Корреспондент «Зеленоград.ру» прошёл по двум главным городским зонам отдыха у воды — Школьному озеру и Городскому пруду.
На обоих пляжах уже много людей: отдыхающие занимают шезлонги, загорают под навесами, гуляют у воды. Купаются пока в основном дети и подростки — на каждом водоёме в воде было примерно по десятку человек.
Пляж и песок, вода и еда
В целом пляжные зоны выглядят чистыми: песок убран, мусора почти нет, шезлонги и навесы в нормальном состоянии. Но есть и недоделки. На Школьном озере в кабинках для переодевания по-прежнему не хватает крючков для вещей, а отдыхающие жалуются на самокаты на территории пляжа — рядом с маленькими детьми катаются подростки.
На городском пруду после прошлогоднего благоустройства тоже не всё готово: часть кабинок для переодевания до сих пор стоит на автостоянке у регбийного стадиона, многие повреждены и требуют ремонта. Новые понтонные конструкции уже облюбовали подростки, хотя по проекту один пирс должен быть смотровой площадкой, а второй — местом для спасательных лодок.
Вода, по словам тех, кто уже искупался, пока чистая и прохладная. Но на Школьном озере отдыхающие опасаются, что ближе к разгару лета мелкий водоём снова начнёт зарастать тиной и водорослями.
Важно: официальный купальный сезон в Москве начнётся только 1 июня. До этого на пляжах ещё не работают спасатели, медпункты и туалеты.
Зато торговля уже проснулась: на Школьном озере открылась палатка с напитками и мороженым, работает лодочная станция. На городском пруду тоже продают мороженое.
Выясним, когда полностью подготовят инфраструктуру: починят кабинки, добавят крючки, разберутся с самокатами на пляже.