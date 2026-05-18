По предварительному прогнозу, 28 мая — теплый день с переменной облачностью и вероятностью небольших осадков.

Экскурсию «Новый город: по долине реки Каменки» разработала и проведет Светлана Сладкова — библиотекарь Объединения культурных и досуговых центров Зеленограда.

Прогулка запланирована на 28 мая (это четверг) с 18:30 до 20:00, место встречи — 14-й микрорайон, у Дворца единоборств (корпус 1447). Возрастное ограничение — 12+.

Билеты стоят 500 рублей (взрослый) и 400 рублей (детский), есть льготные цены: https://clck.ru/3TeN8o.

Уточнить детали можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05.

Билеты приобретаются на каждого зрителя. В случае предъявления льготного билета экскурсовод проверит документ, удостоверяющий льготу, перед началом мероприятия.