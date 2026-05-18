Этой акцией учащиеся «Студии журналистики и связей с общественностью», резидента Дворца творчества, напоминают любимому городу о важном — осознанном потреблении, которое сохраняет планету от излишнего мусора.

Что не получится оставить и обменять:

— одежду, изделия из ткани (подушки,скатерти, одеяла, шторы), обувь, мягкие игрушки, потому что вторая жизнь вещей должна быть полностью безопасна для новых хозяев.

В прошлом году с помощью детей все вещи ярмарки «Может пригодится» нашли новых хозяев.

Акция пройдет 20 мая (это среда) с 17:00 до 18:30 у Дворца творчества (площадь Колумба, дом 1).

Вопросы можно задать по телефону: 8-499-731-1461 (добавочный 860).