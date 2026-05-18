Так появился фильм «Рыжик и тайна пушистого заклинания». Сюжет — знакомая многим история: кот в отсутствие хозяев сбегает из дома, скитается по улице и залезает на дерево, чтобы почувствовать себя в безопасности. Потом он понимает, что не может слезть обратно, и его спасают волонтёры. Всё это происходит на фоне узнаваемых пейзажей 9-го микрорайона вокруг Дворца творчества.

«Ребята вложили душу в каждый кадр этого мини-фильма, чтобы показать: помогать животным — это не скучно, это интересно и очень важно!» — отмечают во Дворце и поздравляют свою команду с победой.

Реальные истории спасения котов с высоты в Зеленограде происходят нередко. В городе есть свой замечательный волонтёр-спасатель, который берётся за самые сложные случаи, когда отказывают даже в МЧС.