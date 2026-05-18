В понедельник утром было сбито два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Собянин. Как обычно, без деталей — только «специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

Насколько эта атака массированная, пока неизвестно. Атака ночью 17 мая стала одной из самых крупных за всё время СВО — за сутки было сбито 120 беспилотников.